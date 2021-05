Maraton de vaccinare pentru tinerii care merg la mare. Evenimentul este organizat in Mamaia

Evenimentul se va desfasura prin Facultatea de Medicina, in parteneriat cu Asociatia Studentilor Medicinisti si Tinerilor Medici Constanta, Liga Studentilor UOC si Capitala Tineretului, alaturi de Directia de Sanatate Publica. In cadrul maratonului de vaccinare, tinerii care doresc sa se imunizeze se pot prezenta fara programare prealabila la Pavilionul Expozitional, unde vor beneficia de un flux separat de vaccinare, cu serul dezvoltat de Pfizer si BioNTech (Comirnaty), doar in urma legitimarii cu cartea de identitate, se arata intr-un comunicat transmis marti AGERPRES."Actiunea se adreseaza studentilor romani si straini din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta si celor din celelalte universitati constantene, elevilor din licee, cu varsta mai mare de 16 ani, si familiilor acestora, dar si cadrelor didactice din toate unitatile de invatamant. De asemenea, in cadrul maratonului va avea loc un webinar, creditat EMC (Educatie Medicala Continua), ce va oferi informatii despre vaccinare si se va desfasura atat in limba romana, cat si in engleza, fiind adresat cadrelor medicale", a precizat coordonatorul evenimentului, conf. univ. dr. Irina Dumitru, din cadrul Facultatii de Medicina a Universitatii Ovidius.Andreea Bugescu, din partea Asociatiei Studentilor Medicinisti si Tinerilor Medici Constanta, a mentionat ca acesta este primul maraton de vaccinare cu, despre si pentru tineri, iar avantajul organizarii actiunii in zilele de weekend este reprezentat de faptul ca le ofera parintilor elevilor minori posibilitatea de a-i insoti pentru vaccinare."Este, de asemenea, un interval potrivit pentru studentii care, astfel, pot veni sa se vaccineze fara sa lipseasca de la cursuri", a declarat Andreea Bugescu.Conform datelor oficiale centralizate de DSP Constanta, pana in prezent au fost vaccinate, in total, 156.159 de persoane la nivelul intregului judet.Totodata, UOC, prin Facultatea de Medicina, sustine o campanie de testare gratuita a Hepatitei C, sambata, 15 mai, intre orele 10,00 - 18,00, la Pavilionul Expozitional din Mamaia si pe faleza Cazinoului din Constanta, aici urmand a fi organizat si un punct de vaccinare impotriva COVID-19.