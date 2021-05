Maratonul vaccinarii din Bucuresti, cifre impresionante. "Asiguram o vaccinare timp de 24 de ore din 24 in cele trei zile"

El a precizat, intr-o conferinta de presa, ca este vorba despre 260 de medici , 300 de asistente medicale, 135 de rezidenti si 500 de studenti."Asiguram o vaccinare timp de 24 de ore din 24 in cele trei zile, cu mici pauze tehnice de curatenie, in cele doua locatii - la Sala Palatului, unde sunt 40 de cabinete de vaccinare, si la Biblioteca Nationala, unde sunt zece cabinete de vaccinare. In total, 50 de fluxuri de vaccinare, operate de circa 1.200 de voluntari. Sunt voluntari, nu sunt platiti. (...) Evenimentul este sprijinit de Colegiul Medicilor din Bucuresti, de Ordinul Asistentilor Medicali din Bucuresti, avand ajutor de la Primaria Capitalei, prin ASSMB, si ajutor din partea DSP", a explicat Jinga.Potrivit rectorului UMF, actiunea va incepe pe 7 mai, la ora 16,00, si se va termina pe 10 mai, la ora 8,00, insa daca mai sunt persoane la rand care doresc sa se vaccineze vor fi si acestea imunizate."Desigur, daca va mai fi coada, speram sa fie asa, in cursul diminetii de luni, vom continua pana vom finaliza pe toti cei care au venit sa se vaccineze. Vom derula acest eveniment prin doua paliere importante: prima - activitatea efectiva de vaccinare, dar, in acelasi timp, vom face si activitate de a creste gradul de informare de catre comunitatea medicala din universitatea noastra pentru a lamuri populatia sa se vaccineze, vaccinarea fiind solutia optima pentru a depasi aceasta situatie epidemiologica in care ne aflam", a spus Viorel Jinga.El a adaugat ca va fi se va organiza un studio video de la care se vor face transmisiuni live de la Sala Palatului, iar speakeri vor fi medici cu experienta din diferite domenii care vor sustine "latura informationala a proiectului". De asemenea, vor fi si momente muzicale de pian si vioara si vor fi prezenti sportivi, artisti, dar si alte vedete."Primaria ne-a ajutat si cu autobuzele care vin spre cele doua locatii, sa vina cu o frecventa mai mare si sa circule si noaptea", a indicat rectorul UMF "Carol Davila".