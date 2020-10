Marcel Vela: Medicii epidemiologi au decis sa permita pelerinilor sa viziteze racla cu moastele Sfintei Parascheva. S-a luat aceasta decizie operativa

"Activitatea Ministerul Afacerilor Interne este una care incumba si anumite decizii care se iau in functie de situatia operativa concreta. Si atunci cand o decizie care e adoptata salveaza o situatie grava, aceste decizii se iau in mod legal si profesionist de catre cei care analizeaza exact momentul operativ de la o anumita situatie, zona sau eveniment. Asa ca, ce s-a intamplat la Iasi a fost o decizie operativa pentru a salva o situatie care putea degenera si putea deveni foarte grava, atat pentru cei implicati in evenimentul respectiv, cat si pentru ceea ce inseamna o afectare a imaginii tarii noastre care ar fi fost speculata in media nationala sau internationala cu privire la, sa spunem, posibile violente intre cei care asteptau sa intre in curtea bisericii si organele de ordine care trebuiau sa interzica acest lucru. Pentru ca situatia era in punctul de a deveni conflictuala si in alta zona care nu era de dorit nici de catre Minister, nici de catre Biserica, dar in mod principal cred ca de toata lumea constienta ca orice act de violenta nu face bine nimanui, s-a luat aceasta decizie operativa. Asa ca nu exista vina sau raspundere. A fost o decizie operativa care se ia conform legii. Activitatea MAI are si aceasta zona care se ia in functie de situatiile operative", a declarat Vela.Ministrul de Interne a adaugat ca medicii epidemiologi au fost cei care au relaxat restrictiile la racla cu moaste de la Iasi."Intotdeauna este o problema cu aceasta situatie in care cresc cazurile inregistrate in spitale, motiv pentru care noi, Ministerul Afacerilor Interne, suntem la datorie. Am demarat inclusiv cu politisti in civil in mijloacele de transport, actionam in toate zonele unde nu se respecta distantarea sanitara, unde nu se poarta masca, unde nu se respecta reguli. Cei care nu au purtat masca vor fi sanctionati. Sunt masuri specifice pentru identificare. Pelerinajul de la Iasi, stiti ca si mine, tot ce s-a intamplat cu privire la pelerinaj si la eveniment a fost o decizie luata de medicii epidemiologi", a mai declarat Vela.Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost reintrodusa, miercuri seara, in Catedrala Mitropolitana din Iasi, dupa ce numarul pelerinilor care asteptau la rand a scazut considerabil.Reprezentantii Jandarmeriei au explicat, miercuri seara, ca prin modul cum a fost gestionata situatia de catre fortele de ordine s-a evitat o escaladare a violentei la manifestarile religioase de la Iasi. Miercuri seara, pelerinilor din afara localitatii li s-a interzis din nou sa ajunga la racla, dupa ce in timpul zilei fusese ridicata aceasta interdictie.Surse din cadrul organizatorilor evenimentului sustin ca fortele de ordine ar fi decis sa lase accesul liber la racla pentru a detensiona situatia, dupa ce in cursul diminetii, un grup de zeci de persoane s-a manifestat agresiv, iar la un moment dat au existat si unele imbranceli cu jandarmii.In cursul serii de miercuri, fortele de ordine au decis sa revina asupra deciziei de a permite accesul pelerinilor la racla. Astfel, au fost lasati sa ajunga la sfintele moaste doar credinciosii care au domiciliul in Iasi.Potrivit Jandarmeriei, incepand cu data de 8 octombrie, peste 25.000 de pelerini s-au inchinat la racla cu sfintele moaste.Cateva zeci de persoane au protestat miercuri dimineata in zona Catedralei Mitropolitane din Iasi impotriva restrictiilor impuse de autoritati la manifestarile religioase organizate de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.Oamenii s-au adunat pe pietonal in zona unde au fost amplasate garduri metalice, ei aratandu-se nemultumiti de restrictiile impuse la manifestarile religioase din acest an.Cei prezenti au strigat printre altele "O sa dati socoteala cu totii", "Duceti-va la diavol" si "Jos dictatura".