Marea miza politico-financiara a atacului dezlantuit asupra Sanatatii. Aproape toti sefii Caselor Judetene de Sanatate erau interimari

Raman pe pozitie sefii de la CJAS Sibiu si CJAS Bacau

Vor putea incheia contracte in functie de nevoi, nu de presiuni politice

"Aproape toti cei care erau pe functie erau interimari , cu delegatie", au declarat oficiali din cadrul CNAS pentru Ziare.com, adaugand ca in ciuda tensiunilor din Sanatate concursul anuntat in urma cu cateva zile merge inainte.Aceasta initiativa a actualului sef al CNAS, Adrian Gheorghe , reprezinta un pas spre reformarea sistemului medical.Concret, Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate (FNUASS) este al doilea cel mai mare buget din tara dupa cel al pensiilor, nu este administrat de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care face strict politicile de sanatate, ci de casele judetene de asigurari de sanatate. Acestea sunt cele care, de fapt, incheie contractele cu furnizorii de servicii medicale si gestioneaza banii primiti la nivel judetean.Concret, in doar doua case judetene din 42, cei aflati la conducere vor ramane pe pozitii, respectiv la Brasov si Sibiu, au declarat surse din CNAS pentru Ziare.com. In restul judetelor si la Casa OPSNAJ, cea a Armatei, vor fi organizate concursuri."Miza e sa pui la conducere oameni competenti, sa nu ii mai pui interimari si sa fie la mana politicului. O data ce ei s-au prezentat la concurs pe care l-au castigat, atunci tu nu ii mai poti conduce politic. Fiind acolo prin concurs, nu mai are de ce sa raspunda unor comenzi politice. Daca nu ai manageri buni in teritoriu degeaba faci reglementari ca ele nu sunt aplicate corespunzator", au aratat sursele citate.Potrivit acestora, se doreste un management performant, e un concurs transparent, obiectiv, fara discriminare pe criterii politice sau de orice alta natura, completeaza aceleasi surse."Vor promova doar acei candidati cu cele mai bune abilitati de planificare, organizare, coordonare si control. Daca omul nu e pus acolo prin concurs, il poti influenta cumva, el trebuie sa raspunda la comenzi politice", sustin oficialii din sistem."CNAS nu incheie de fapt niciun contract, ci toate contractele sunt incheiate de cei din teritoriu si banii sunt gestionati de casele judetene de asigurari de sanatate. Adus la sefia unei case judetene prin concurs, ii lasi omului posibilitatea sa incheie contracte in functie de ce are nevoie, cu adevarat, in judetul de care raspunde, din perspectiva serviciilor medicale. Bineinteles ca persoana respectiva raspunde ca manager al acelor fonduri dar are posibilitatea sa faca ce e de facut, fata teama ca nu a raspuns unor comenzi politice si nu mai e la mana nimanui", au conchis sursele CNAS.