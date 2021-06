Cum a fost elogiat maresalul Ion Antonescu intr-o biserica din Vaslui. Ministrul de Interne si procurorul general au fost sesizati VIDEO

Muraru s-a sesizat dupa ce o televiziune locala a difuzat un reportaj de la Biserica Sf. Parascheva din municipiul Vaslui si crede ca este vorba despre o incercare de reabilitare a lui Antonescu, o actiune ilegala si incalificabila.In imaginile difuzate se poate observa un tablou pus pe altar cu fotografii ale maresalului in diverse ipostaze, iar numele este mentionat pe o placa din marmura. Ceremonia religioasa a fost urmata de o serie de alocutiuni, cele mai multe fiind "o desantata elogiere a unei persoane condamnate pentru crime de razboi si crime impotriva umanitatii, la adresa a sute de mii de civili"."Consideram ca intreaga actiune, desfasurata intr-un cadru public, a incalcat flagrant legislatia in vigoare, fiind, la prima vedere, o fapta penala . Membrii ai clerului, cadre militare in rezerva, istorici au glorificat un criminal de razboi facand apologia unui personaj care a pus la cale, in anii 40, un intreg plan de exterminare a populatiei evreiesti.Atrag atentia ca ceea ce s-a intamplat in lacasul de cult este o incercare de reabilitare a unui criminal de razboi, o actiune ilegala si incalificabila", afirma Muraru."Desi este cunoscut faptul ca Biserica Sf. Parascheva din municipiul Vaslui ar fi o "ctitorie" a maresalului Ion Antonescu, este obligatoriu sa abandonam definitiv paradigma comemorarii criminalilor de razboi sau a legionarilor care au ramas in istorie pentru sangeroasele masacre si pogromuri si sa procedam, in schimb, la comemorarea victimelor acestora.Incercarea de reabilitare a unuia dintre cei mai mari criminali din istoria Romaniei nu trebuie tratata cu superficialitate sau ignorata. Aceasta este o actiune incalificabila si incompatibila cu eforturile pe care le-a facut Romania in ultimii 20 de ani in materia protejarii victimelor Holocaustului, a prevenirii si combaterii negarii Holocaustului sau a incercarilor de reabilitare a criminalilor de razboi", incheie Muraru.