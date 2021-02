Marian Godina a dezvaluit salariul pe care-l incaseaza dupa 15 ani in Politie: "Vi se pare mult pentru un politist de la mascati?"

"Legat de salarii, caci si despre ele se vorbeste ca ar fi foarte mari, am sa dau exemplu salariul meu de luna trecuta. Am luat salariu 4.400 de lei. Ca sa nu mai fie nevoie sa raspund comentariilor in care voi fi intrebat daca nu mai am si alte sporuri, norme de hrana etc, scriu aici ca cei 4.400 de lei reprezinta totalul banilor intrati pe card. Adica e acolo inclus tot", a scris Marian Godina pe blogul personal. Am 15 ani vechime in politie , din care 12 petrecuti la rutiera, numai in strada, si 3 la Serviciul pentru Actiuni Speciale. Pentru acuratete, pot spune ca salariul difera de la luna la luna, in functie de orele de week-end lucrate. Asadar, sunt luni in care am ajuns la salariul de 4800 de lei, chiar si 4900, dar niciodata nu am depasit aceasta suma", a completat el."Vi se pare mult ca un politist de la "mascati" sa aiba salariu de 4400 de lei? Repet, asta e salariul complet, cu toate sporurile si cu tot cu norma de hrana. Mie mi se pare ca e destul de mic, tinand cont de riscuri, de faptul ca imi petrec multe nopti, sambete, duminici si sarbatori la munca", a mai spus politistul."Ba mai mult, se intampla ca de multe ori sa fiu chemat din timpul liber la cate o perchezitie sau alta misiune. La finalul misiunii, scriu intr-un registru cate ore am fost la serviciu si, in termen de 60 de zile, sunt obligat sa imi iau acele ore liber. Doar cand e posibil, ca nu-i posibil mereu. Deci orele suplimentare, (se aduna destul de multe in fiecare luna) nu se platesc, ci se compenseaza cu timp liber", mai scrie Godina pe blogul sau personal.