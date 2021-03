Marian Godina, de ziua Politiei: "Meseria de politist nu se poate invata in scoala. Strada e cea care te invata"

Pentru Marian Godina, meseria de politist este una dintre cele mai complexe si una dintre cele mai eronat intelese de oamenii care nu o practica, "deoarece imaginea acestei profesii este data aproape intotdeauna de exemplele negative din randurile politistilor".Godina este de parare ca din scoala de Politie iesi doar cu o baza teoretica si o uniforma, afirmand ca " strada e cea care te invata"."E greu spre imposibil sa faci pe cineva sa inteleaga cum e sa fii politist. Cel mai usor inteleg sotiile/sotii politistilor, dar nici acestia nu stiu totul. Faptul ca unii ajung politisti dupa doi ani la Campina, trei ani la Academie sau incadrati direct si urmand doar un curs de trei luni mi se pare destul de irelevant. Meseria de politist e una care nu s-ar putea invata in scoala nici daca s-ar face cursuri de 5 ani. O baza teoretica si o uniforma sunt singurele lucruri cu care iesi din scoala. Apoi, strada e cea care te invata. Sutele de situatii in care esti pus, miile de oameni cu care iei contact, locurile pe care le vezi si pe care inainte nici macar nu ti le puteai imagina, sunt ingredientele care iti vor dezvolta simturile si te vor forma ca politist", a transmis Marian Godina. Godina a facut referire si la un caz petrecut in Brasov cand s-a negociat 10 ore cu un parinte care s-a baricadat in casa inarmat cu un cutit amenintand ca-si va ucide concubinul si bebelusul."De trei ani, de cand lucrez la SAS, persoanele pe care le-am vizitat la domiciliu sau pe care le-am "saltat" din trafic erau autori de talharii, furturi din locuinte, omoruri, violuri, vatamari corporale grave, tentative de omor, traficanti de droguri, falsificatori de moneda, bolnavi psihic baricadati etc. Cu toate astea, trebuie sa ne facem in continuare meseria acceptand faptul ca unii ne considera cei care amendeaza batranele care vand patrunjel, desi stim ca nu e asa.De cazul petrecut cu putin timp in urma intr-o localitate de langa Brasov, unde un parinte s-a baricadat in casa inarmat cu un cutit amenintand ca-si va ucide concubinul si bebelusul si unde s-a negociat vreo 10 ore pana s-a intrat in forta iar ostaticii au fost salvati fara nicio zgarietura nu prea se stie. A aparut la stiri, dar a trecut neobservat. Oamenii nu sunt deloc de condamnat ca ne eticheteaza dupa cazuri terminate prost, cum au fost cele de la Caracal sau la Onesti", a scris politistul.Godina a mai afirmat ca "noi trebuie sa ne facem treaba cat mai bine, in continuare, asumandu-ne in totalitate imaginea pe care o avem in fata oamenilor, chiar daca de multe ori e nedreapta, si sa incercam sa o imbunatatim prin fapte. Astazi e ziua Politiei Romane. La multi ani, politisti romani !".