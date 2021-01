Marinarul roman rapit de pe o nava atacata de pirati a ajuns acasa, dupa ce a stat mai bine de o luna in captivitate

Marinarul era membru al echipajului navei petroliere Agisilaos. Intr-o interventie telefonica la Digi 24 , liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihalcioiu, a declarat ca romanul este acum in afara oricarui pericol"Navigatorul a ajuns ieri (sambata, 16 ianuarie - n.r.), s-a vazut cu familia, totul e in ordine, cu exceptia zilelor petrecute acolo, in captivitate. Cei patru au stat 37 de zile in captivitate in mainile piratilor. Este un termen destul de scurt, compania si-a facut repede datoria", a spus Mihalcioiu.Romanul a fost printre navigatorii rapiti in 29 noiembrie 2020, in zona portului Lome, Republica Togo.