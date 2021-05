Institutul Marius Nasta anunta ca de luni are 13 paturi pentru recuperarea respiratorie post-COVID

"Numarul de pacienti COVID este in continua scadere, asta ne bucura si ne permite sa reorganizam pavilionul COVID al Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta si sa deschidem de azi 13 paturi pentru recuperarea respiratorie post-COVID. Pacientii cu forme severe sau critice au nevoie dupa perioada acuta de boala de suport medical care consta in medicatie specifica, oxigenoterapie, exercitii fizice, educatie si consiliere psihologica, toate avand scopul de a restabili starea fizica si psihica a pacientilor afectati respirator de trecerea prin COVID", transmit reprezentantii institutului.Includerea in programele de reabilitare creste calitatea vietii pacientilor, amelioreaza oboseala cronica specifica dar si recuperarea functionala a musculaturii respiratorii intens epuizata ca urmare a insuficientei respiratorii prezente in formele severe si critice de boala."Practic de azi Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta va avea 50 paturi COVID, 8 paturi suspecti COVID, 15 paturi ATI COVID, cu circuite separate pentru fiecare tip de patologie", precizeaza unitatea sanitara.Tot luni redevin functionale compartimentul de oncologie si cel paliativ.