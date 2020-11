Marturia mamei care si-a pierdut fetita de 4 ani, ucisa de coronavirus: "Aduceti repede sangele ca moare!"

Ea spune ca fetita a ajuns in stare grava la spital vineri, 6 noiembrie, si in aceeasi zi a si murit, potrivit Antena 3 Mama fetitei a povestit ca micuta a inceput sa aiba febra saptamana trecuta, miercuri, 4 noiembrie, din cauza unui sindrom genetic pe care il are. De patru ani, copila facea febra 3 zile din 7."A intrat in convulsii, lucru care s-a mai intamplat, a iesit din convulsii, dar a continuat febra. Vineri noapte, a intrat din nou in convulsii, doar ca atunci cand a iesit din criza, a ramas cu gurita inclestata, usor vinetie si in continuare nu era constienta", a povestit mama fetei pentru sursa citata.In cele din urma, femeia si-a luat copilul si l-a dus la spitalul Sfanta Maria din Iasi, unde medicii au reusit, pe moment sa o stabilizeze pe cea mica. Doar ca au aparut complicatii, iar fetita a fost intubata, a mai povestit femeia."Nu era timp sa gandesti, branule peste branule peste tot. La un moment dat am auzit strigatul infiorator: Aduceti repede odata sangele ca moare! Au incercat sa faca si transfuzia de sange si tot nu a reactionat", a povestit mama copilei.De la internarea in spital si pana cand copilul a fost declarat decedat, mamei si copilului nu i s-ar fi facut niciun test COVID. "Nu era timp de prelevat un test. Era o forfota continua, adu adrenalina, adu bicarbonat, incontinuu se bagau seringi in branulele copilului", a spus femeia.Potrivit directorului medical al Spitalului Sfanta Maria din Iasi, unde a fost tratata fetita, in momentul in care copilul a fost intubat i s-a si recoltat proba pentru testul COVID, care s-a dovedit pozitiv."Pe tomograful de plaman toracic, aratau leziuni pulmonare foarte grave. Practic, acest copil nu mai avea cu ce sa respire. S-a facut resuscitare la pacient. Data pe acel buletin nu s-a pus in clipa respectiva, pentru ca lumea avea grija sa scoata pacientul, nu sa transmita proba la laborator in clipa aceea. Ora respectiva nu este ora prelevarii, ci este ora cand se introduce in calculator cererea de analiza. I s-a recoltat si mamei, PCR, i s-a recoltat si copilei, pe sonda de intubatie. Recolta a fost facuta de medicul anestezist", a explicat drectorul medical al spitalului Sf. Maria din Iasi.Testul mamei a iesit negativ.