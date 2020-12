Pentru prima data in istorie, masa tuturor constructiilor realizate de oameni depaseste masa materiei vegetale si animale de pe Terra

Cercetarea, realizata de Weizmann Institute of Science din Israel, sustine ca omenirea si Pamantul se afla la ''un moment de cotitura'' in 2020, cand masa intregii materii produse de om a ajuns egala cu masa florei si faunei, cum ar fi copacii, plantele, animalele, bacteriile si ciupercile.Institutul, situat la sud-est de Tel Aviv, estimeaza caPana atunci, ''jungla'' din beton, otel si plastic creata de oameni este preconizata sa cantareasca cel putin doua teratone.''Bineinteles, este imposibil sa cantaresti toata materia de pe Terra, ceea ce inseamna ca datele prezentate sunt cele mai bune estimari posibile, cu o abatere de plus sau minus sase ani'', a precizat cercetatorul principal Ron Milo, profesor de stiinte ale mediului si plantelor in cadrul Weizmann Institute.Acesta a spus ca studiul este, dupa stiinta sa, primul care compara masa fabricata de om cu biomasa.Rezultatele cercetarii ''demonstreaza cat de mult s-a extins amprenta noastra globala peste ''masura de la pantof'', a spus Milo.''Speram ca odata ce avem toate aceste date socante in fata ochilor, putem, ca specie, sa ne asumam responsabilitatea'', a mai spus acesta.Prin asumarea responsabilitatii, a declarat cercetatorul pentru DPA, se intelege constientizarea faptului ca noi, oamenii, suntem jucatorii dominanti, care ar trebui sa se gandeasca la modalitati de a avea mai bine grija de biosfera planetei.