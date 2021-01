Dezastru cu sute de masini si oameni blocati in pustietate in Constanta. Drumarii sunt revoltati din cauza soferilor: "Incurca deszapezirea"

Cod portocaliu de ninsoare in Constanta

Aproape 200 de masini si peste 400 de persoane sunt blocate pe DN 22, drum inchis de autoritati.La ora transmiterii acestei stiri (18.20 - n.red), 198 de autoturisme si 439 de persoane sunt blocate pe drumurile din Constanta. O parte dintre masini circula cu viteza redusa pentru a ajunge la destinatie, a declarat Ana Maria Stoica, purtatoarea de cuvant a ISU Dobrogea, pentru postul de televiziune DIGI24.Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta anunta ca din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, au ramas multe autovehicule blocate pe DN 22, drum national care este inchis.Conducatorii autovehiculelor blocate pe acest drum national vor fi legitimati de catre politisti, iar cei care au domiciliul in zona traversata de acest drum national pana la localitatea Tariverde, judetul Constanta, vor fi insotiti spre domiciliu in coloane dirijate de echipajele de politie si echipele de deszapezire ale DRDP Constanta."Dat fiind avertizarea meteo cod portocaliu emisa de A.N.M., sub incidenta careia se afla judetele Constanta si Tulcea, azi, 27 ianuarie 2021, pana la ora 21:00, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta si-a mobilizat toate resursele umane si tehnice si actioneaza pe drumurile nationale cu autoutilaje de deszapezire si material antiderapant acolo unde cantitatile mari de ninsori cazute si viscolul care reduce mult vizibilitatea ingreuneaza sau chiar blocheaza circulatia rutiera", anunta Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta, pe Facebook Conditiile meteo nefavorabile au determinat inchiderea tuturor drumurilor nationale din judetul Constanta, cu exceptia DN 39 si Autostrazile A2 si A4. ISU Dobrogea a emis o avertizare RO ALERT in acest sens, ca locuitorii sa nu paraseasca localitatea."Din pacate, trebuie sa mentionam ca interventiile echipelor D.R.D.P. Constanta au fost mult ingreunate nu doar de conditiile meteo nefavorabile, ci si de indisciplina participantilor la trafic, care prin actiunile lor pericliteaza siguranta deserventilor utilajelor, dar si a oamenilor legii", acuza DRDP Constanta.Autoritatile fac apel la conducatorii auto sa nu incurce actiunile de deszapezire ale utilajelor si sa respecte indicatiile politiei rutiere pentru a ajuta la reluarea circulatiei rutiere.