Peste 90% dintre masinile verificate de RAR la sfarsitul saptamanii, in Bucuresti, aveau defectiuni majore

In perioada 21-23 mai, inspectorii RAR, impreuna cu politistii rutieri, au desfasurat, in municipiul Bucuresti, actiuni de control care au vizat verificarea autovehiculelor cu privire la sistemul de amortizare a zgomotului. Conform reprezentantilor RAR , in timpul controalelor care au avut loc pe timpul noptii au fost verificate in trafic 32 de autovehicule, iar 90,62% dintre acestea aveau deficiente majore si/sau periculoase, iar 59,37% prezentau neconformitati in ceea ce priveste emisiile poluante."Pentru Registrul Auto Roman a fost si ramane o prioritate starea tehnica buna a masinilor, motiv pentru care va recomandam sa nu uitati sa treceti pe la service de cate ori este necesar si sa aveti grija sa pastrati autovehiculul in parametri de siguranta.Va reamintim, de asemenea, ca puteti redobandi talonul retinut in trafic doar in urma reinspectarii tehnice a autovehiculului, activitate prin care se certifica remedierea defectiunilor constatate cu ocazia controlului. Demersul este posibil doar la reprezentantele Registrului Auto Roman din intreaga tara", au aratat reprezentantii RAR, pe Facebook Acestia au precizat ca rezultatele controalelor desfasurate in trafic nz reflecta starea generala a parcului auto din Romania, deoarece echipajele mixte RAR-Politie opresc pentru verificare doar acele vehicule in cazul carora exista suspiciuni ca au defectiuni.