Toate masinile parcate neregulamentar in Sectorul 4 sunt ridicate. Recuperarea autoturismului poate ajunge la sume exorbitante VIDEO

"Incepem ridicarea masinilor parcate neregulamentar si eliberam astfel trotuarele, trecerile de pietoni, colturile de strada din intersectiile cu vizibilitate redusa, precum si intrarile la spitale si alte institutii publice. Actiunea va fi coordonata de colegii mei de la Politia Locala si de la Directia Mobilitate Urbana, care vor reloca autoturismele intr-una dintre urmatoarele parcari : Pridvorului (Palatul Copiilor), Nitu Vasile (langa depoul STB) sau Oltenitei nr. 9 (fostul sediu al Gradinii de Sud). (...) Pentru recuperarea autoturismului, proprietarul va trebui sa achite suma totala de 300 de lei, plus TVA (ridicare, transport, depozitare), valabila in primele 24 de ore. In afara acestui interval, suma de plata va creste cu 50 de lei, plus TVA, pentru fiecare zi", a scris Daniel Baluta, primarul Sectorului 4, pe Facebook , in cursul zilei de luni, 31 mai.Achitarea tarifelor poate fi realizata cash la aparatele de tip selfpay (un astfel de aparat va fi disponibil in fiecare dintre locatiile de depozitare) sau cu cardul bancar, fie direct la operatorul prezent 24 de ore din 24 in locatia de depozitare, fie online prin intermediul site-ului mobilitateurbana4.ro, a adaugat primarul Sectorului 4.