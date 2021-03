Masuri speciale la concursul de admitere de la Scoala de Politie Campina din cauza pandemiei. Probele s-au dat in mai multe centre din tara

Campina nu a mai fost asaltata de candidatii si rudele acestora, dupa multi ani. In perioada desfasurarii concursului de admitere la Scoala de Politie, municipiul era super aglomerat. Acum, lucrurile stau altfel dupa ce conducerea unitatii de invatamant a decis ca probele sa se dea in centre zonale pentru prevenirea raspandirii SARS-Cov2.Zilele acestea are loc examinarea medicala, la Scoala de Politie din Campina fiind examinati doar candidatii din zona Ploiesti- Bucuresti "Cei care au fost declarati promovati si la text testul scris, respectiv 1284, merg la vizita medicala. Daca unul dintre cei 1284 nu trece proba medicala, vine urmatorul de sub el, anuntam si face el proba medicala. Pentru a elimina problemele, si uite ca n-au fost probleme (probele sportive n.r) s-au dat in mai multe centre, in toata tara. E pentru prima oara cand se dau asa. Toate (probele n.r.)sunt modificate pe fond de COVID 19", a precizat comisar sef Vasile Tache, directorul Scolii de Politie din Campina.Acesta a mai spus ca nu s-a stabilit inca modul in care se vor desfasura cursurile pentru elevii care ar urma sa inceapa scoala in jurul datei de 1 mai, " o ancheta epidemiologica la nivelul scolii va stabili care sunt masurile care trebuie luate la nivelul scolii".Examinarea medicala, care este si proba eliminatorie, se desfasoara in perioada 29.03 - 16.04.2021. Pe 17.04.2021 se vor afisa rezultatele.Anul acesta, pentru Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina au fost alocate 1283 de locuri dintre care 25 locuri pentru minoritatea rroma si 15 locuri pentru alte minoritati.La examen s-au inscris 7248 de candidati.