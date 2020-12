Maternitatea Giulesti, obligata sa plateasca 400.000 de euro dupa decesul mamicii de 34 de ani ca urmare a infectiilor intraspitalicesti

Daunele marite de instanta de la 80.000 la 400.000 de euro

Medicul a fost absolvit de orice vina

Pericolul unui cerc vicios in care tot pacientii platesc aceste costuri

Cum a murit pacienta de 34 de ani

Curtea de Apel Bucuresti a marit considerabil daunele morale, acordate initial de Tribunalul Bucuresti, pentru decesul unei paciente ca urmare a infectiilor nosocomiale dobandite in urma unei cezariene, ajungandu-se de la 80.000 de euro la 390.000 de euro doar daune morale, scrie publicatia online Clujust.ro Cei doi copii minori, orfani de mama, au primit cate 100.000 de euro fiecare si o prestatie lunara pana la implinirea varstei de 18 ani de 655,25 lei, sotul defunctei a fost despagubit cu 70.000 de euro, fratii sai cu cate 40.000 de euro fiecare, iar parintii cate 20.000 de euro fiecare, toate aceste sume fiind purtatoare de dobanzi legale. Spitalul a mai fost obligat si la plata sumei de cate 47.833,25 lei, daune materiale pentru fiecare dintre cei doi dintre reclamanti care au ajutat copiii, constand in aportul financiar pe care mama l-ar fi prestat celor doi copii, cu dobanda calculata din 2015."Referitor la fapta ilicita proprie imputata paratului Spitalul clinic de obstetrica si ginecologie prof. dr. Panait Sirbu, aceasta consta in incalcarea obligatiei de securitate, prin prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale, obligatiei prev. de disp. art. 106 din Lege 95/2006 si art. 655 alin. 1 lit. a din Legea 95/2006, incalcare ce a condus la infectarea numitei B.M.E. subsecvent internarii sale in spital ", se arata in motivarea decizie pe fond data de Tribunalului Bucuresti, hotarare mentinuta si in apel."In privinta prejudiciului moral, acesta este neindoielnic, fiind prezumat de lege. In raport de disp. art. 1390 si 1391 NC.civ., tribunalul constata ca atat reclamantilor (sotul si cei doi copii), cat si intervenientilor (parintii si fratii defunctei) li se cuvin despagubiri morale pentru prejudiciul ce consta in suferinta produsa sotului, copiilor si rudelor prin moartea Madalinei B. Tribunalul retine ca in raport de aceleasi dispozitii legale, suferinta persoanei decedate nu poate fi avuta in vedere intrucat prejudiciul moral este personal si acesta consta in durerea incercata de rude pentru decesul unui membru al familiei. Asa cum arata si reclamantii, banii nu vor repara ceea ce, prin ipoteza, este ireparabil, dar vor avea virtute compensatorie. Despagubirea acordata nu este reparatorie, ci are menirea de a da o anumita satisfactie. Tribunalul apreciaza ca despagubirea nu trebuie sa fie impovaratoare si sa conduca la imposibilitatea derularii activitatii paratului", se mai arata in decizia instantei.In plus, atat Tribunalul Bucuresti, cat si Curtea de Apel l-au absolvit de vina pe medicul care s-a ocupat de pacienta. Comisia Superioara Medico-legala a concluzionat ca asistenta medicala acordata pacientei a respectat toate recomandarile Ghidurilor Clinice de Obstetrica-Ginecologie, precum si a consultului interdisciplinar si ca medicul Dinu Albu Florin a avut o conduita obstetrica si medico-chirurgicala corecta. In plus, nu s-a evidentiat nicio culpa a medicului in ceea ce priveste evaluarea corecta a raportului riscuri-beneficii cu privire la operatia de cezariana, iar pacienta a fost corect informata.Magistratii au constatat ca cererile prin care se solicita atragerea raspunderii civile delictuale a Maternitatii Giulesti au fost intemeiate, in parte, pentru urmatoarele considerente: spitalul nu si-a indeplinit obligatiile prevazute de art. 166 din Legea 95/2006, de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale, imprejurare care a condus la infectarea pacientei sale cu bacteriile E. Colii, Pseudomonas aeruginosa, cocobacili si bacili gram negativi. Apoi, desi infectia nu a fost cauza decesului, aceasta a reprezentat factorul declansator, in urma caruia, intr-un sir de evenimente care s-au succedat, s-a produs in cele din urma moartea pacientei.In concluzie, tribunalul retine ca starea infectioasa a avut ca punct de plecare uterul, iar poarta de intrare a fost plaga operatorie. Apoi, modificarile hemodinamice au fost induse de acea stare infectioasa, pe fondul socului endotoxinic. Judecatorii au apreciat ca in lipsa acestui factor declansator, efectul pagubitor - adica decesul pacientei - nu s-ar fi produs.Cezar Irimia, presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, este de parere ca Ministerul Sanatatii ar trebui sa-si asume o parte din responsabilitate, in mod indreptatit in conditiile in care in acea perioada problema infectiilor nosocomiale era una ignorata, si sa sustina Maternitatea Giulesti in acest caz. Altfel, sustine acesta, aceste costuri vor fi suportate de pacientii spitalului care nu vor mai beneficia de servicii de calitate."Din pacate aceasta suma o plateste spitalul si pana la urma este in detrimentul pacientilor acelui spital. De drept si de regula sistemul ar trebui sa raspunda, adica Ministerul Sanatatii asta deoarece spitalul, la banii pe care i-a primit si din care asigura actualmente doar salariile, regia spitalului si daca mai raman bani si pentru medicamente - de multe ori raman 2,3% din fondurile spitalului, atunci de unde Dumnezeu sa mai poata sa faca bani sa plateasca aceste daune. Evident, suntem de acord cu aceste daune, dar cred ca Ministerul ar trebui sa le plateasca deoarece nu s-a ingrijit de acest lucru in spitale, nu a verificat introducerea protocoalelor, nu a finantat corespunzator spitalele. Este clar ca, din pacate, vina este atribuita spitalului, iar acel spital nu a primit niciun ajutor ca sa nu mai pice in greseala.Cazul este unul foarte vechi, iar atunci spitalul nu era inca in subordinea Primariei. In orice caz aceasta despagubire trebuie impartita cu Ministerul Sanatatii care este centrul de decizie si responsabilitate a sistemului de Sanatate. Primaria ar trebui sa suporte aceste costuri doar daca ar fi avut autoritate deplina, insa in conditiile in care si Ministerul Sanatatii vine cu reguli, DSP-urile care trebuie sa controleze aceste spitale se afla in subordinea directa a Ministerului", a explicat acesta.Medicul Cezar Irimia sustine ca daca spitalul ar efectua aceasta plata in solitar atunci ar face-o in detrimentul celorlalti pacienti."Spitalul nu are de unde plati, iar daca ar face-o o va face in detrimentul celor multi, adica nu o sa mai aiba bani pentru ceilalti pacienti. Pentru a scapa, intr-un spital foarte vechi, de infectiile nosocomiale ar trebui acel spital eliberat in totalitate, ras totul pana la caramida si reconstruit. Sau spitale noi. Ceea ce nu s-a facut in Romania niciuna nici alta din lipsa de fonduri. Nu se poate scapa de infectiile nosocomiale prin nu stiu ce dezinfectie, este o amagire. Nu se poate decat printr-o masura categorica. Iar acum intram intr-un cerc vicios unde spitalele nu au bani pentru modernizarile necesare dar trebuie sa plateasca aceste daune materiale. Asta din cauza ca legea e proasta, adica spitalul este guvernat, fie ca vorbim de autoritate centrala sau una locala, insa atunci cand trebuie platite oalele sparte, sunt platite doar de catre spital. Practic cel care trebuia sa verifice respectarea protocoalelor si a masurilor de siguranta nu isi ia practic nicio responsabilitate. Mai mult, vorbim de un caz din anul 2012, o perioada in care problema infectiilor nosocomiale era o problema bagata sub pres si ignorata complet de catre autoritati", a subliniat Cezar Irimia."Aceasta sentinta ar trebui sa ne puna pe ganduri. De ce? Pentru ca multe dintre decesele din Romania in momentul de fata sunt, de fapt, infectii bacteriene dobandite de pacienti COVID in spitale, dar subiectul acesta, din diverse motive, inclusiv campanie electorala, nu este pus pe masa. Acum este clar, printr-o sentinta judecatoreasca, faptul ca spitalele risca sa le plateasca tuturor celor care s-au infectat, internarea indelungata, chiar daca au scapat cu viata", este de parere Sorin Paveliu, medic primar de medicina interna.Pacienta a fost internata la data de 01.10.2012 in Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Prof. dr. Panait Sarbu" in vederea nasterii prin operatie de cezariana programata, interventia chirurgicala fiind efectuata la data de 01.10.2012. Postoperator, la data de 03.10.2012, au survenit complicatii majore pentru care s-a solicitat consult cardiologic, medicul cardiolog fiind chemat de la Spitalul Universitar. Pacienta a suferit un stop cardio-respirator care a fost resuscitat, ulterior fiind transportata cu ambulanta la Spitalul Clinic de Urgenta, unde a decedat in aceeasi zi. Expertii Comisiei Superioare Medico-Legale au constatat mai tarziu ca modificarile hemodinamice ale pacientei au fost induse de o stare infectioasa cu punct de plecare uterin, urmat de instalarea unui soc septic edotoxinic. Cu alte cuvinte, in urma administrarii antibioticelor, endotoxinele (substantele toxice continute de unele bacterii) au produs un soc organismului, generand socul cardio-respirator si apoi decesul pacientei. Asadar, au constatat expertii, nu infectia in sine a fost cauza decesului, ci aceasta a facut parte dintr-un complex cauzal, alaturi de socul endotoxic, determinat de administrarea de antibiotice si de preexistenta unor afectiuni cardiace (acestea au fost descoperite in urma raportului de necropsie).In urma cu doi ani, in noiembrie 2018, Maternitatea Giulesti s-a confruntat din nou cu probleme legate de infectiile nosocomiale: unitatea spitaliceasca a sistat internarile o perioada si a procedat la curatenie si dezinfectie, dupa ce 17 bebelusi au fost depistati cu stafilococ auriu.