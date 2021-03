Medic rezident ATI: nerespectarea masurilor care au fost impuse de Guvern va duce la cresterea alarmanta a cazurilor de Covid pozitiv

Amin Zahra este rezident in anul IV si de opt luni a fost detasat la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti unde lucreaza pe sectia ATI cu pacienti pozitivi COVID-19. Acesta spune ca in acest moment numarul de cazuri din sectie sunt in continua crestere."Aceste proteste care se manifesta in intreaga tara sunt din cauza faptului ca oamenii s-au saturat de perioada aceasta lunga de restrictii, dar ei trebuie sa inteleaga ca si noi suntem obositi, si noi cadrele medicale suntem foarte obosite, iar nerespectarea masurilor care au fost impuse de catre Guvern va duce la cresterea si mai alarmanta a cazurilor de Covid pozitiv si a cazurilor din terapie intensiva. In momentul de fata numarul de cazuri din terapie intensiva, pentru ca eu sunt medic de terapie intensiva, este in continuare crestere iar presiunea la care suntem supusi, presiunea sectiilor de terapie intensiva este foarte mare. Pacientii stau in asteptare pentru eliberarea unui loc in terapie intensiva iar lucrul acesta va duce la un colaps sa mai devreme sau mai tarziu", a declarat, pentru ziare.com, Amin Zahra.Acesta spune ca sunt multi tineri care ajung sa faca forme grave."Comparativ cu valurile trecute de data aceasta pacientii sunt mult mai tineri, sunt cuprinsi in varstele 45 si 60 de ani, foarte multi pacienti tineri cu afectare pulmonara foarte mare. Oamenii trebuie sa inteleaga lucrurile acestea, trebuie sa mentinem mai departe restrictiile. Si noi suntem foarte obositi, si noua ne este greu sa respectam toate restrictiile, dar trebuie sa inteleaga ca si noi lucram in terapie intensiva, in combinezoane cate 10-12 ore pe zi si nu este atat de greu sa respectam distantarea sociala, sa purtam niste masti si sa ne limitam sa ne mai aglomeram la cumparaturi", a mai afirmat medicul. Medicul rezident mai spune ca "oamenii vor sa plece in concediu, sau sa se distreze, vor sa se adune in multime, sa revina la o viata normala si noi ne dorim lucrul acesta dar momentan este inca precoce, mai ales cand cazurile sunt in floare, din ce in ce mai multe".