Medic rezident ATI, despre lupta cu pandemia din prima linie: "Sunt doctori putini. Un pat nu ramane liber nici jumatate de ora"

Patulea: Un pat nu ramane liber nici jumatate de ora

"Satisfactia e maxima cand putem externa un pacient din ATI"

Doctorita Roxana Patulea, rezident in anul IV la Spitalul Universitar din Capitala, a fost detasata acum aproape un an la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, pe sectia ATI destinata pacientilor cu COVID-19. Se intampla in luna mai 2020, atunci cand Prahova se confrunta cu un val de pacienti confirmati cu SARS-CoV-2. "Eram sceptica. Nu voiam sa ma duc. Am fost socata. Nu mai lucrasem niciodata cu o boala necunoscuta. M-am trezit dintr-o data detasata in alt oras, sa lupt cu o boala necunoscuta (...). Luna a trecut cu frica, dar cu speranta ca putem face ceva", isi aduce aminte dr. Roxana Patulea.Si de la acea luna, medicul a ajuns sa-si tot prelungeasca detasarea. De ce? Pentru ca stie ca este nevoie de doctori. Pentru ca nu poate da bir cu fugitii."Am primit o noua detasare fiind situatia critica. Am zis sa mai stau o luna. Si in fiecare luna povestea se repeta. Sunt medici putini. In Spitalul Judetean Ploiesti sunt 18 locuri ATI. Un pat nu ramane liber nici jumatate de ora", a mai spus medicul.Prietenii au evitat-o, iar familia nu a mai vazut-o o buna perioada.Detasata intr-o sectie destinata COVID 19 , tanara de 28 de ani s-a trezit ca prietenii o evitau. Dar cea mai mare teama pe care a avut-o a fost sa nu transmita virusul familiei, asa ca a stat la un hotel din Ploiesti, ea fiind din Bucuresti "La inceput cand am fost detasata prietenii auzind ca lucrez la COVID se temeau sa ne vedem. Cea mai mare teama a fost sa nu transmit familiei mele virusul. Parintii ii vad o data pe luna si asta dupa ce m-am vaccinat", a declarat pentru ziare.com, Dr Roxana Patulea.Medicul povesteste ca intr-o astfel de sectie luptele care se duc sunt multe. Unele sunt castigate, altele insa, in ciuda eforturilor, nu."Chiar au fost momente si sunt in continuare foarte dificile. Dar satisfactia e maxima cand putem externa un pacient din ATI dupa ce am luptat cu el cel putin una sau doua saptamani", a mai spus rezidentul.Medicul mai spune ca a fost victima acestui virus. In octombrie anul trecut a fost confirmat pozitiv la COVID-19 , dar a facut o forma usoara.Nu stie cat mai sta la Ploiesti. Vrea sa ramana sa ajute in continuare, dar totodata vrea sa-si continue si programul de rezidentiat.