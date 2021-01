Primul medic imunizat din Arad: "Am sperat la acest vaccin, nu am nicio indoiala ca e eficient"

Dana Olar a declarat ca a avut sperante sa apara un vaccin inca de la primul pacient pe care l-a tratat si a spus ca nu a avut nicio retinere sa accepte imunizarea cu serul aparut recent."De la primul pacient COVID-19 pe care l-am tratat, am sperat la acest vaccin. Nu am nicio indoiala ca e eficient. A fost o simpla intepatura, nimic deosebit fata de un vaccin antigripal. Acum nu putem decat sa speram ca se va sfarsi aceasta pandemie, care ne-a bulversat vietile. Chiar daca ne vaccinam, vom pastra toate masurile de siguranta, masca, distantare, dezinfectie cat mai frecventa", a spus medicul pneumolog.Seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad, Horea Timis, a declarat ca in judet au fost aduse, luni dimineata, 670 de doze de vaccin, de la centrul regional din Timisoara."Pentru prima zi de vaccinare avem programate 200 de cadre medicale, iar pe platforma online s-au inscris, pana acum, aproximativ 800. Al saselea centru de vaccinare va fi deschis tot in cursul zilei de astazi, este vorba de un centru in care vor primi vaccin cadrele medicale care lucreaza in sistemul privat", a spus Timis.Primul rapel pentru cei imunizati luni a fost programat pentru 25 ianuarie.