Medicul nutritionist Mihaela Bilic: "Vitamina C poate fi consumata fara restrictii, insa consumul in exces de vitamina D ne poate face rau"

Consumul in exces al vitaminei D - un pericol

Cum sa consumam fructele si legumele

Ce alimente nu trebuie sa lipseasca din dieta

Vitamina C este extrem de instabila si pentru a satisface necesarul zilnic numai din alimentatie ar trebui sa mancam cantitati foarte mari de fructe si legume. Tocmai de aceea, dr. Mihaela Bilic recomanda suplimentele de vitamina C si avertizeaza in privinta consumului exagerat de fructe. In schimb, legumele pot fi consumate fara restrictii, scrie Digi24 "Spre deosebire de vitamina D, care este o vitamina liposolubila - deci se dizolva in grasime, se absoarbe in grasime - si pe care organismul o sintetizeaza si singur in prezenta luminii, a razelor ultraviolete, vitamina C este o vitamina hidrosolubila, se dizolva in apa. Organismul nu o poate sintetiza, nu avem rezerve de vitamina C si atunci suntem dependenti de aportul alimentar. Pentru ca este hidrosolubila si extrem de fragila - trebuie stiut ca vitamina C se deterioreaza, la 48 de ore scade la jumatate in fructe si legume, deci este destul de greu sa ne acoperim necesarul de vitamina C in aceasta perioada cand avem nevoie de cantitati mari.Din cauza aceasta, eu as recomanda suplimentele cu vitamina C si pe principiul ca si daca luam mai multa, ea se elimina prin rinichi, deci nu este niciun fel de risc. Si atunci, un pic de supliment de vitamina C ne aduce aceasta substanta antioxidanta, cea mai puternica din natura, fara caloriile pe care altfel ar trebui sa le consumam. Vitamina C, la dozele de care avem nevoie zilnic, ar presupune nu cinci portii, ci cinci kilograme de fructe si legume proaspat culese", a explicat Mihaela Bilic pentru sursa citata."In schimb, la capitolul vitamina D, atentie mare la suplimente, pentru ca nu numai ca pot deregla nivelul vitaminei D in organism, dar vitamina D este foarte strans legata de nivelul calciului, de activitatea hormonala si mai ales de parathormon, un hormon sintetizat de paratiroide, si atunci, in momentul in care noi aducem din exterior cantitati mari de vitamina D, automat paratiroidele se opresc din sinteza, s-ar putea sa ne trezim cu un nivel de calciu ridicat in sange si cu risc de calculi renali sporit si atunci, toate aceste lucruri, fara o indicatie a unui medic, fara un nivel al vitaminei D in organism detectat de niste analize, pot sa faca mai mult rau decat bine", a aratat medicul nutritionist.Totodata, medicul nutritionist spune ca trebuie facuta diferenta intre fructe si legume. Fructele ar trebui sa fie consumate precum un desert, deci cu moderatie, in schimb, la capitolul legume nu avem niciun fel de contraindicatie, putem abuza, putem face exces, de acolo nu avem niciun pericol nici pentru silueta, nici pentru sanatate, ci doar beneficii."Acei pigmenti vegetali din legume, cei care dau culoarea, as spune ca sunt miraculosi din punct de vedere al sanatatii acesti fitonutrienti", subliniaza dr. Mihaela Bilic.Vitamina D exista si ea in alimente in mod natural, nu este nevoie neaparat de suplimente, dar dr. Mihaela Bilic atrage atentia persoanelor care, mai ales in aceasta perioada, elimina grasimea din alimentatie, crezand ca o alimentatie dietetica este o alimentatie sanatoasa:"Avem nevoie de prezenta grasimilor in dieta si cand spun grasimi spun, iata, apropo de vitamina D, avem vitamina D in mod natural, amestecata cu vitamina A, in grasimea din lapte, tot ce inseamna branzeturi, in ficat, in pestele gras, in ou si atunci aceste alimente, mai ales in sezonul rece, nu trebuie sa lipseasca din meniul nostru", a spus mai medicul nutritionist.