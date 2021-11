Medicul Radu Lupescu, despre înmormântarea unui pacient COVID: „Prietena mea a fost certată de popă pentru că s-a vaccinat!”

Medicul Radu Lupescu, decorat de președintele Emannuel Macron pentru meritele sale în lupta împotriva pandemiei în Franța, a scris pe Facebook despre cazul unui preot care ceartă credincioșii vaccinați și susține că, prin această abordare, ”se răspândește moartea”.

Mai mult, spune că nu înțelege de ce BOR nu intervine în astfel de situații și că preoții ar trebui să asculte îndemnul Preafericitului Daniel, care s-a imunizat și le-a transmis credincioșilor să asculte sfatul medicilor.

”Sunt furios! Sunt, de când cu pandemia, solicitat să dau o mână de ajutor pentru apropiați sau necunoscuți care m-au contactat pe FB, oameni care îi aveau pe cei dragi spitalizați cu Covid-19. Încerc întotdeauna să ajut, iar anumite cazuri mă cutremură, chiar dacă sunt obișnuit cu moartea și suferința. Weekendul acesta a fost înmormântat in țară, mort de COVID, fratele unei prietene apropiate. Prietena este vaccinată, restul familiei, rămas in țară, toți nevaccinați.

La înmormântare, prietena mea a fost certată de popă pentru că s-a vaccinat! Nu știu exact cum funcționează ierarhia in BOR, dar patriarhul s-a exprimat clar: “ascultați de medici!”. Preafericitul patriarh Daniel însuși s-a vaccinat. Nu înțeleg de ce acest îndemn nu ajunge peste tot, la toți popii, in fiecare sat.

Am avut șansa de a întâlni in viața mea preoți minunați, cum este și preotul nostru de la Strasbourg, care luptă pentru o viață mai bună in comunitate și ajută permanent membrii comunității noastre. De aceea nu înțeleg de ce ierarhia BOR nu intervine in astfel de cazuri care răspândesc moartea, în loc să răspândească cuvântul Domnului, adică înțelepciunea în fața molimei…”, a scris medicul pe Facebook.