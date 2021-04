Medicul Laura Zarafin: "Nu e normal ca toti medicii de la Spitalul Colentina, indiferent de specialitatile lor, sa trateze numai si numai pneumonii Covid"

"O fi normal ca ani de aici inainte toti chirurgii din spitalul Colentina sa fie transformati in pneumologi si ATI-istii sa vada numai insuficiente respiratorii cu afectari pulmonare de peste 75%? In chirurgia generala se faceau peste 6000 operatii pe an. In 2020 s-au facut 50 . O fi normal? O fi normal sa blochezi activitatea unui spital cu zeci de mii de pacienti lunar inainte de pandemie, indiferent de rata infectiilor? O fi normal ca o mana de anestezisti sa faca garzi in combinezoane in care ti se face rau, cate 5-6 pe luna, fara oprire?", intreaba medicul."Cu acest virus vom fi nevoiti, cel mai probabil, sa invatam sa traim. Este posibil sa se gaseasca la un moment dat un antiviral care sa fie extrem de eficient si sa nu mai vedem forme critice de boala Covid 19. Totusi, pana atunci, ma intreb daca vom ramane tot noi, cei desemnati medici "Covid", sa vedem numai astfel de pacienti, indiferent de specialitatile noastre. Nu este normal ca unui spital cum este spitalul Colentina sa i se refuze sistematic de un an de zile dreptul de a functiona ca spital mixt, indiferent de numarul de infectari. Nu este normal ca neurologii, chirurgii generalisti, urologii, neurochirurgii, ortopezii, gastroenterologii, cardiologii, dermatologii nostri, de fapt toti medicii, indiferent de specialitatile lor, sa trateze numai si numai pneumonii Covid, sa suporte apoi plangeri din partea familiilor care reclama ca nu sunt specialisti in aceasta boala. Asta in timp ce medicii din alte specialitati din alte spitale au refuzat efectiv sa trateze astfel de pacienti, pe motiv ca isi depasesc competenta", scrie medicul pe Facebook.Ea intreaba: "Medicii din spitalul Colentina nu au fost ei fortati efectiv sa isi depaseasca competenta zilnic, de mai bine de un an?"Medicul se mai intreaba care este tratamentul "miracol"."Adevarul este ca nu stim, nu putem prevedea care om infectat va face o forma usoara sau medie si care va face forma critica de pneumonie Covid cu insuficienta respiratorie, cu hipoxemie severa si care nu raspunde la tratament. Stim ce studii exista, stim ce sa administram, totusi unii depasesc momentele critice, altii nu", admite medicul.In opinia sa, "de bun simt era ca dupa un an sa fi inteles toata lumea ca in spitalele mari trebuie facute zone separate pt "Covid" si "non Covid ", exact pe modelul Institului Marius Nasta".Medicul argumenteaza ca Spitalul Colentina are suficiente pavilioane cat sa se ocupe de pacientii lui, inclusiv de cei cu PCR pozitiv pentru SarsCov 2."La spitalul Foisor inteleg ca sunt folosite numai paturile ATI. De ce aceasta dubla masura? O fi normal ca ani de aici inainte toti chirurgii din spitalul Colentina sa fie transformati in pneumologi si ATI-istii sa vada numai insuficiente respiratorii cu afectari pulmonare de peste 75%? In chirurgia generala se faceau peste 6000 operatii pe an. In 2020 s-au facut 50 . O fi normal? O fi normal sa blochezi activitatea unui spital cu zeci de mii de pacienti lunar inainte de pandemie, indiferent de rata infectiilor? O fi normal ca o mana de anestezisti sa faca garzi in combinezoane in care ti se face rau, cate 5-6 pe luna, fara oprire? Daca la spitalul Nasta se poate functiona cu pavilioane Covid si non Covid, de ce la spitalul Colentina nu se poate? ", se intreaba medicul Laura Zarafin.