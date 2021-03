Reactia medicului Flavia Grosan: "Ce ar fi sa ma lasati in pace sa fac ce stiu eu mai bine. Sa vindec oameni"

Medicul Flavia Grosan a scris pe Facebook ca " nu am avut timp sa-mi vad minunatele aparitii publice"."Acum o ora am terminat consulturile. Nu am avut timp sa-mi vad minunatele aparitii publice. Am inteles ca cineva imi solicita studii clinice asupra schemei mele minune? Prieteni, vorbim sa ne aflam in treaba. Eu cu asistenta mea avem timp de studii clinice? Pacientul acum are febra, tuseste, saturatie scazuta. Acum. El nu sta dupa studiile mele clinic. Si chiar nu pricep ce studii clinice vor unii, cand in schema folosesc medicamente studiate si rasstudiate, aprobate de zeci de ani, si pe care le gasesti pe toate rafturile din farmacie. Isuse Cristoase", a scris medicul pneumolog.Flavia Grosan a transmis si ca vrea sa fie lasata in pace."Ultimul pacient a fost un Covid pozitiv, reprezentat de sotia lui, care mi-a cerut ajutorul. I am indrumat in spital . Nu cred ca vreti sa stiti raspunsul.... Ce ar fi sa ma lasati in pace sa fac ce stiu eu mai bine. Sa vindec oameni. Faceti o dumneavoastra mai bine ca mine. Si o sa ma inclin in fata rezultatelor dumneavoastra", a scris Flavia Grosan. Medicul pneumolog din Oradea spune a gasit schema terapeutica de succes care poate trata, chiar si de la distanta, pacientii bolnavi de COVID-19.