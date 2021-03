Managerul Spitalului "Victor Babes", despre vacanta data elevilor: "Nu este vacanta de mers incolo si incoace. E de stat in casa cat mai mult"

"Chiar daca este vacanta, nu este vacanta de mers incolo si incoace. E o vacanta de stat in casa cat mai mult, ca nu avem incotro si de respectat regulile in momentul in care se iese in exterior pentru ca altfel nu o sa terminam prea curand. Din pacate, este un fenomen foarte complex aceasta pandemie si nu se termina numai daca ca cineva ordin sa se termine sau daca cineva nu mai are chef de ea. Pur si simplu trebuie sa punem cu totii umarul, nu avem cum altfel, nu avem cum", a afirmat Simin Florescu, manager interimar al Spitalului "Victor Babes" din Bucuresti, duminica, intr-o emisiune la Digi 24.Aceasta a precizat ca multi dintre pacientii care ajung la spital se infecteaza in concediu."Cred ca pot sa spun ca probabil mai mult de jumatate din cazuri din pacienti care s-a infectat in concedii , mergand in concedii. In concedii, adica in grupuri cu prieteni sau familie, in diverse locuri. Lasi garda jos, te bucuri sa fii cu familia sau cu prietenii, e un sentiment foarte normal, dar in acest context e suficient unul dintre ei sa fie bolnav si i-a imbolnavit pe toti. (...) deci foarte multi dintre ei se infecteaza si vin infectati din concediu, acolo e problema", a mai declarat Florescu.Intrebata daca medicii au nevoie de o carantina nationala pentru a gestiona cazurile, ea a raspuns: "Posibil"."Posibil, la cum merg lucrurile. Din pacate, multi din concetatenii nostri aleg sa nu respecte niciuna dintre regulile care ne-ar scapa de acest lockdown, acolo este problema. Daca vor continua aceste intruniri pe care le vedem tot timpul in acest locuri: cluburi restaurante, petreceri ilegale... da, de asta spun ca, daca s-ar respecta regulile impuse, nu s-ar ajunge la lockdown", a adaugat medicul.