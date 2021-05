Vesti bune de la Pfizer. Medicamentul oral pentru tratarea Covid-19 ar putea fi lansat in curand

Bourla a cofirmat totodata, pentru prima oara, ca o a treia doza de vaccin va fi necesara dupa opt luni de la imunizare, pentru a proteja fata de noile mutatiile de coronavirus aparute, potrivit publicatiei Greek City Times."Ar trebui sa fim precauti pana la ancheierea studiilor clinice, dar dovezile de pana acu, sunt incurajatoare", a spus Bourla.Acesta a explicat ca substanta la care lucreaza compania omoara virusul si este foarte sigura, dar a adaugat ca orice concluzii sigure legate de aceasta vor fi disponibile dupa aceasta vara.In ceea ce priveste vaccinul impotriva Covid-19 dezvoltat cu producatorul german de medicamente BioNTech, Bourla a spus ca, in opinia sa, va fi necesara o a treia doza dupa 8-12 luni dupa administrarea celei de-a doua.Imunitatea oferita de vaccinul realizat de Pfizer/BioNTech este de cel putin sase luni, a mai spus Bourla, adaugand ca o doza de rapel va fi necesara in fiecare an.El a mai aratat ca, pana acum, vaccinul a fost capabil sa trateze toate variantele aparute.Stirea nu este o surpriza. De la inceputul acestui an, variante ale coronavirusului original au aparut in intreaga lume. Variantele au fost identificate in Marea Britanie, India, Africa de Sud, Brazilia, New York si multe alte zone din intreaga lumeBourla a vorbit, la forumul economic din Atena, despre caracterul adecvat al vaccinului Pfizer si despre obiectiile sale fata de renuntarea la drepturile asupra brevetelor de vaccin.CEO-ul Pfizer, nascut la Salonic, s-a referit initial la pozitia pe care a adoptat-o impotriva suspendarii brevetelor pentru vaccinuri. Dupa cum a subliniat, in ceea ce priveste pretul, Pfizer ofera deja vaccinuri contra cost, in functie de situatia financiara a tarilor care il achizitioneaza.In ceea ce priveste volumul de productie, companiile au deja capacitatea de a produce cantitatea necesara de vaccinuri, a spus Bourla, adaugand ca Pfizer intentioneaza sa produca 3 miliarde de doze de vaccin pentru coronavirus la nivel mondial pentru 2021 - si 4 miliarde de doze in 2022.