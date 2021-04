Marturii sfasietoare ale medicilor care trateaza cazurile grave de COVID: "Se uita la tine disperati, sa-i ajuti. Nu putem decat sa urmarim cum respira ca pestele pe uscat"

"Situatia actuala in spital incepe sa fie tot mai grea, si vorbesc despre Serviciul de Urgenta, unde lucrez, atat in zona cu pacienti Covid, cat si in zona non-Covid. Avem tot mai multi pacienti in stare grava. Impresia noastra este ca sunt tot mai grave cazurile, avem multi pacienti desaturati care ajung la spital intr-o stare grava, multi tineri avem, fara comorbiditati. Am intrat intr-un ritm accelerat, e foarte greu pentru personalul medical sa digere, sa prelucreze aceste tragedii ale pacientilor.Cand intri in zona COVID, vezi oameni care de 3-4 zile n-au dormit pentru ca nu au aer si tusesc intruna, sunt epuizati, sunt foarte agitati. Se uita la tine disperati, sa-i ajuti. Noi, in afara de oxigen si de tratament, nu putem decat sa urmarim cum respira ca pestele pe uscat. Dimineata am vorbit cu o pacienta tanara, de 32 de ani, si a doua zi am aflat ca a murit. Starea ei s-a degradat fulminant", povesteste doctorul Emilia Turucz, specialista in medicina de urgenta."Realitatea din spital este crunta, asta trebuie aratat, daca continuam asa, locurile din spital se satureaza, pacientii care vin in continuu nu vor avea loc sa fie tratati", concluzioneaza medicul.Doctorul Maria Salanta, medic coordinator UPU SMURD Targu-Mures este ingrijorata de gravitatea cazurilor:"Pe langa numarul mare de pacienti, care de la inceputul lunii aprilie a crescut exponential, ne frapeaza si gravitatea cazurilor, avem de-a face cu forme medii si severe in cea mai mare parte a cazurilor. Sunt multi intubati si foarte multi pe ventilatie non invaziva. In ultimele zile am ajuns la maximul pe care il putem suporta ca si compatiment covid din cadrul UPU Targu Mures. Am ajuns astazi la 40-50 de pacienti suspecti pe zi, dintre care 70-80% se dovedesc a fi pozitivi".