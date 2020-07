Medicii care trateaza bolnavii de coronavirus primesc cadou o saptamana de vacanta in Ibiza. "Ne-am gandit sa le multumim celor carora le-am incredintat viata"

Autoritatile de pe insula spaniola vor sa ii rasplateasca pe medicii care lucreaza in spitale COVID-19 si care castiga, zi de zi, lupta cu moartea, salvand vietile a mii de oameni, cu pretul epuizarii, riscandu-si propria sanatate. Drept urmare, proprietarii a 60 de pensiuni si hoteluri, unele fiind chiar unitati de cinci stele, s-au oferit sa asigure cazare gratuita cadrelor medicale.Printre hotelurile de cinci stele care ofera cazare medicilor se numara si Aguas de Ibiza Grand Hotel, Atzuro, Sant Miquel de Balasat, OD Hotels si Concept Hotel Group, unde o noapte de cazare in afara sezonului este intre 700 si 1.000 de lei, iar in sezon ajunge si pana la 2.000 de lei, conform platformei booking.com.Aguas de Ibiza Grant Luxe Hotel, 1000 lei/noapte, extrasezonInitiativa de a oferi cazare medicilor care se ocupa de bolnavii de Coronavirus apartine reprezentantilor site-ului "Together for Healthcare Heroes", o organizatie care incearca sa gaseasca cel putin 1.000 dintre cei mai buni hotelieri din Europa care sa fie dispusi sa ofere cazare gratuita cadrelor medicale, drept rasplata pentru efortul depus in lupta cu epidemia de coronavirus.Hotel OD Talamaca, 672 lei/noapte, extrasezon"Totul a inceput cu o simpla idee la inceputul lunii martie, ne-am intrebat << Cum putem sa spunem MULTUMESC celor care lupta sa salveze viata familiei, prietenilor si comunitarii nostre? Cum putem sa spunem MULTUMESC celor care-si risca viata pentru noi? >> . Ne-am gandit sa le multumim celor carora le-am incredintat viata prin a le oferi casele noastre, hotelurile din Ibiza si din toata Europa", au transmis reprezentantii organizatiei, conform Daily Mail The Residence by Atzaro Ibiza, 796 lei/noapte, extrasezonSingura specificare este ca oferta este valabila in afara sezonului turistic, mai exact in lunile aprilie, mai si octombrie 2021.Pentru a putea beneficia de o saptamana de cazare gratuita anul urmator, spitalul de care apartin medicii trebuie sa fie un spital COVID-19 si sa se inscrie in program. In cazul in care spitalul va fi selectat, medicii care lucreaza acolo vor putea beneficia de o vacanta gratuita de o saptamana in Ibiza sau alta destinatie din Europa.Alaturi de autoritatile din Ibiza, si compania Turkish Airlines si-a exprimat solidaritatea fata de cadrele medicale, oferind o reducere de 40% la cumpararea biletelor de avion pentru medicii din toata lumea. Achizitionarea biletelor de avion cu reducere poate fi facuta pana in data de 18 Iulie.