Medicii de familie ar putea primi bani in plus pentru serviciile oferite pacientilor infectati cu SARS-CoV-2

"Vom avea o discutie cu domnul ministru si, cel mai probabil, vom avea o intalnire cu reprezentantii medicilor de familie. Deja medicii de familie sunt implicati. Trebuie stabilita modalitatea de implicare a medicilor de familie. Sunt multi medici de familie cu care am vorbit eu si au pacienti pozitivi cu care sunt intr-o permanenta consultare, urmaresc evolutia starii de sanatate. Impreuna cu domnul ministru si cu reprezentantii medicilor de familie, va trebui sa stabilim niste reguli mai clare si, eventual, beneficiile pe care le au medicii de familie in lupta cu Covid-19, pentru serviciile medicale pe care le furnizeaza", a spus Ludovic Orban.Intrebat daca medicii de familie vor primi bani in plus, Orban a raspuns ca este luata in calcul aceasta posibilitate. "Este posibil, atat timp cat si alte categorii beneficiaza de niste sporuri pentru interactiunea cu Covid. Este un risc", a explicat Orban.Intrebat daca ii va cere demisia consilierului Virgil Guran, la solicitarea Societatatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF), Orban nu a oferit un raspuns."Daca au fost declaratii nepotrivite si i-a jignit pe medici, imi cer scuze. Domnul Guran nu este consilierul meu pe probleme de sanatate, are alte atributii. Toate declaratiile pe domeniul sanatatii sunt date de Ministerul Sanatatii, de Casa de Sanatate si de specialistii care sunt implicati", a mai spus Orban.Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) a transmis duminica seara un comunicat prin care solicita "demiterea urgenta" a lui Virgil Guran, consilier al premierului Ludovic Orban, in urma unor declaratii pe care acesta le-a facut la televiziune. Totodata, medicii de familie precizeaza ca asteapta din partea lui Virgil Guran "scuze publice adesate corpului medical", potrivit Digi24.ro Potrivit SNMF, Virgul Guran a afirmat, in cadrul unei emisiuni televizate: "Trebuie sa iei masuri, daca nu esti ferm, vei pierde. Si trebuie sa inteleaga toata lumea. Cine vrea sa trimita medici sa moara? (...) Ce sa facem? E ca la militari, ii trimiti la razboi, mai mor unii dintre ei, din pacate".