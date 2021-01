Medicii din familie din Buzau ameninta ca nu mai participa la campania de vaccinare. Care este nemultumirea invocata

Medicii de familie ar putea fi inlocuiti de medici scolari

Motivul invocat de medici e ca nu li s-au incheiat inca niciun fel de contracte , astfel ca nu stiu cum vor fi platiti pentru activitatea prestata.Potrivit subprefectului de Buzau, Adina Moiseanu, coordonatorul campaniei de vaccinare la nivel judetean, luni, a fost organizata o sedinta cu reprezentantii DSP, ai medicilor de familie care lucreaza in centrele de vaccinare si ai Primariei pentru a gasi solutiile potrivite "Din informatiile pe care le-am exista riscul ca medicii de familie sa nu mai stea in centrele de vaccinare", a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare de la Buzau, Adina Moiseanu.Moiseanu a adaugat ca in situatia in care medicii de familie se vor retrage din centrele de vaccinare atunci se va apela la personalul din cabinetele scolare, pana la reluarea cursurilor.Din spusele oficialilor, in centrele de vaccinare a decurs normal , cu toti medicii coordonatori in centre. Doar intr-un singur caz a fost nevoie de inlocuirea medicului coordonator, acesta avand un deces in familie.