Medicii de familie vor avea teste antigen rapide, pentru a creste capacitatea de testare

Medicul Andreea Moldovan a vorbit despre cresterea capacitatii de testare pentru a afla adevarata dimensiune a pandemiei.Modovan a precizat ca medicii de familie vor avea teste antigen rapide, dar doar cei care vor dori sa se implice."Medicii de familie vor avea teste antigen - de saptamana aceasta, dupa ce definitivam partea legislativa. Sunt teste care au sensibilitate la persoanele cu simptome sugestive", a declarat Andreea Moldovan.Potrivit acesteia, la persoanele asimptomatice,, de aceea se merge in continuare pe testarea RT PCR.Moldovan a facut apel din nou la testarea in scoli, unde exista suficiente teste rapide, dar nu sunt folosite.Secretrul de stat din Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan, a afirmat luni, 22 martie, dupa o sedinta cu reprezentantii din mai multe institutii, ca s-a discutat despre modificarea indicatorilor tehnici avuti in vedere la instituirea carantinei. Vor fi s ase indicatori, acestia urmand a fi decisi, insa, in cursul zilei de marti, dupa ce se vor face diferite calcule.