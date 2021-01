Coada la centrul de vaccinare de la Spitalul Sfantul Pantelimon. Medicii asteapta dozele pentru a putea incepe imunizarea

Anuntati prin SMS si e-mail

De altfel, astazi este si ultima zi in care are loc vaccinarea conform programarilor, de maine urmand sa fie amanate vaccinarile pentru 10 zile, cu exceptia catorva categorii, intre care si pacientii cronici si la cei peste 65 de ani.Concret, la Spitalul Pantelimon sunt programate 184 de cadre medicale pentru rapel si alte 24 de cadre medicale sunt programate pentru prima doza.In total, 4.400 de persoane au fost imunizate la Centrul de vaccinare de la Spitalul Sfantul Pantelimon. Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a anuntat ca motivul pentru care s-au amanat programarile tine de deficitul de vaccin din Romania, un numar mai mic de doze intrand in tara in ultima perioada.Potrivit acestuia, persoanele amanate, care erau programate in etapa a II-a, vor primi un e-mail si un mesaj SMS prin care vor fi informate in legatura cu decalarea vaccinarii.Valeriu Gheorghita a precizat ca reprogramarea se va face insa automat. De asemenea, medicul a punctat ca reprogramarile sunt facute in aceleasi centre.