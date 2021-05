Tumora de 41 de kilograme extirpata de medicii de la Spitalul Militar din Capitala. Pacienta de 40 de ani este in stare buna

Concret, reprezentantii unitatii medicale afirma ca tumora avea jumatate din greutatea pacientei inainte de operatie.Interventia a avut loc in 5 mai la Sectia Chirurgie II a spitalului, fiind una deosebita atat din punct de vedere chirurgical, cat si anestezic.Conform acestora, tumora avea un diametru de 55 de centimetri si cantarea 40,7 kilograme, adica aproape jumatate din greutatea de 91 de kilograme pe care o avea femeia inainte de operatie.Interventia a durat aproximativ 2 ore, iar in timpul acesteia s-a solicitat consultul de chirurgie plastica, pentru reconstructia peretelui abdominal. Pacienta a fost externata in stare buna, cu plaga de aspect normal, in curs de vindecare, mai arata sursa citata.