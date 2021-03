Scandalul medicilor neplatiti din centrele de vaccinare anti COVID-19. Ministerul Sanatatii: "Vor fi platiti incepand de saptamana viitoare"

Oamenii ar putea sa renunte sa mai ia parte la campania de vaccinare

"Nu poti face plati daca nu ai buget aprobat", arata oficiali din Ministerul Sanatatii."Ministerul Sanatatii va realiza plata personalului medical care activeaza in centrele de vaccinare si a cheltuielilor de organizare incepand de saptamana viitoare", anunta Ministerul Sanatatii."Sumele alocate platilor pentru activitatile privind vaccinarea sunt prevazute in Bugetul de Stat pentru anul 2021, promulgat in data de 8 martie. Pentru luna ianuarie 2021 si o parte din luna februarie 2021, Ministerul Sanatatii va realiza plati in valoare de 4.184.000 de lei reprezentand plata personalului medical si cheltuieli de organizare a centrelor de vaccinare", a completat MS.Coordonatorul campaniei de vaccinare, colonelul Valeriu Gheorghita, a declarat luni, 15 martie, la Digi24, ca niciun medic din centrele de vaccinare nu si-a primit de doua luni banii pentru aceasta activitate.Conform sursei citate, coordonatorii mai multor centre de vaccinare se plang ca personalul medical nu a fost platit si ca oamenii ar putea sa renunte sa mai ia parte la campania de vaccinare."Sunt semnale pe care si eu le-am primit si le primesc in sedintele cu judetele . Este o cerere pe care personalul vaccinator o are pe buna dreptate. Se asteapta de destul de mult timp sa fie efectuate aceste plati. La debutul etapei a treia e important sa se deschida si alte centre de vaccinare si sunt semnale referitoare la scaderea increderii ca personalul va fi platit si ca nu mai e o dorinta atat de mare pentru a se inscrie intr-o echipa de vaccinare", a conchis Gheorghita.