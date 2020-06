Medicul Marius Geanta, despre varianta intoarcerii la masurile drastice din starea de urgenta. Crestere a numarului de cazuri de COVID-19

Cresterea numarului de cazuri de la terapie intensiva

Doctorul explica faptul ca, in momentul de fata, Romania se afla pe un platou de cazuri, media fiind de aproximativ 300 de cazuri zilnic, la nivelul ultimelor doua saptamani. Cresterea din aceasta perioada se comaseaza cu masurile de relaxare si reprezinta o dinamica la care ne asteptam cu totii pentru ca, arata specialistul.Referitor la masurile de relaxare, Marius Geanta sustine ca este atat responsabilitatea cetatenilor, cat si a celor care organizeaza diverse activitati care sa predispuna la aglomerari de persoane, implicit, la nerespectarea masurilor. Mesajul este simplu, mai subliniaza doctorul:Insa, chiar daca numarul de cazuri este in crestere, doctorul sustine ca nu este un motiv sa ne gandim la masuri asemanatoare cu cele din starea de urgenta. In momentul actual, suntem mult mai informati despre virus, despre evolutia bolii, despre cum functioneaza sistemul de sanatate si care este capacitatea noastra de reactie pentru combaterea noului coronavirus., sustine medicul.Singura masura restrictiva pe care medicul o considera de folos la nivel regional este carantinarea unor localitati sau a unor zone afectate de o expansiune rapida a COVID-19, masura care a mai fost luata si in timpul starii de urgenta.Comparativ cu starea de urgenta, oamenii sunt mult mai relaxati. Explicatia, spune Marius Geanta, consta in faptul ca nivelul de constientizare al populatiei asupra starii de sanatate este unul foarte redus in Romania. In completare, expertul mentioneaza rezultatele unui studiu realizat de IRES , conform caruia doar patru din zece romani ar fi dispusi sa se vaccineze impotriva COVID-19. Avand in vedere toata mediatizarea, toate explicatiile, implicarea tuturor expertilor, a vocilor autorizate, din Romania si din lume, acest procent este foarte mic, sustine medicul., explica medicul. Daca numarul de paturi ATI va fi din ce in ce mai mare, inseamna ca vom avea mai multe cazuri diagnosticate, ceea ce reprezinta o problema din perspectiva sanatatii publice, posibilitatea de raspandire a virusului fiind mai mare. Doar in aceasta situatie, anumite masuri de distantare vor trebui reinstaurate., spune medicul. Insa, aceasta situatie nu este exclusa daca va exista o explozie a numarului de cazuri timp de cateva zile. Vestea buna este ca, fata de lunile precedente, acum stim mult mai multe lucruri, iar deciziile pot fi mult mai rafinate, adauga medicul.In acest moment, o mare parte din capacitatea sistemelor de sanatate ale spitalelor este alocata pentru pacientii COVID-19. Geanta sustine ca. Acum, Romania interneaza inclusiv pacienti asimptomatici si conform ordinului de ieri, aceste persoane asimptomatice ar putea fi externate in 10 zile, in izolare la domiciliu, pe propria raspundere si sub supraveghere medicala de la distanta. In cazul in care numarul de cazuri de pacienti asimptomatici ar creste, medicul considera ca acestia ar putea sa fie tratati acasa.Vrand, nevrand avem un raspuns la intrebarea:. Medicul explica faptul ca suntem pe final de luna iunie si numarul este in crestere, atat la noi, cat si in alte tari. In plus, este o diferenta intre SARS-CoV2 si gripa . Pentru ca, impotriva gripei, avem o arma sigura, si anume, vaccinarea, care oricand ar trebui sa fie recomandata. Vaccinarea te poate proteja de gripa sau poate determina o forma mai usoara de gripa la anumite persoane. Beneficiile sunt foarte clare. Daca impotriva COVID-19, cel mai probabil, nu vom avea un vaccin in aceasta toamna, impotriva gripei sezoniere, avem.