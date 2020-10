Medicul Musta: Nu cred ca vom avea sarbatori de iarna, nu putem sa sarbatorim morti. La Timisoara nu mai avem loc la ATI

"Nu cred ca vom avea sarbatori de iarna, si nu cred ca putem sa sarbatorim morti sau sa sarbatorim intr-o situatie in care multa lume e bolnava. Noi vom ramane la datorie si vom petrece sarbatorile in spitale, iar ceilalti nu se vor putea bucura de petreceri, pentru ca toate localurile vor fi inchise si toate evenimentele restrictionate", a spus Musta la postul de televiziune Digi24 Virgil Musta anunta ca spitalele din Timisoara nu mai au locuri libere in sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI)."La Timisoara nu mai avem loc pe ATI. Orice caz nou va fi transferat in alt judet, spitalul nostru e plin. Mai sunt cateva locuri in spitalele suport COVID. Formele severe sunt foarte dificil de plasat intr-un spital unde sa avem oxigen cu presiune. Suntem intr-o situatie limita si pandemia continua sa creasca", a continuat medicul.Noi date ingrijoratoare au fost raportate de autoritatile sanitare duminica, 25 octombrie 2020. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.855 de cazuri noi de coronavirus si 73 de decese. La ATI sunt 828 de pacienti internati. Rata de pozitivare este de 19,28%