Medicul Sorin Paveliu cere masuri dure pentru accelerarea vaccinarii: Cine se imbolnaveste si nu este imunizat ar trebui sa-si plateasca spitalizarea

Medicul sustine ca autoritatile ar trebui sa impuna masuri mai ferme pentru prevenirea pandemiei"Multe din cele ce se intimpla au fost anticipate de multi dintre noi. Totusi, reactia a fost identica cu incercarea de a opri un tren in miscare cu mina, adica ceeea ce trebuie sa se intimple se intimpla. Ma uit la TV si nu pot sa cred ca autoritatile inca incearca varianta soft de convingere a populatiei cind, de fapt ar trebui sa treaca la masuri hard, ferme. Nu de alta dar relaxarea nu va mai putea fi oprita decit printr-o catastrofa care va impune lock-down, ceea ce bine inteles ar trebui evitata", sustine Sorin Paveliu intr-o postare pe Facebook.Mai departe, doctorul a facut mai multe recomandari, printre care o lege privind vaccinarea obligatorie, retragerea beneficiilor pentru cei care nu se vaccineaza sau impunerea platirii spitalizarii in cazul persoanelor care se imbolnavesc si nu sunt vaccinate."1. Lege privind vaccinarea obligatorie a unor categorii de populatie! Ma refer la personalul medical, la "esentiali" , ca de aia au avut prioritate, la oricine lucreaza in domenii care presupun interactiune cu publicul! Pentru ca Guvernul se teme sa nu greseasca, o asemenea reglementare ar trebui sa fie promovata numai sub forma de lege si cenzurata de CCR Daca trece, atunci este OK, dar trebui inceput procesul acum, nu la calendrele grecesti!2. Retragerea beneficiilor sociale pentru cei care prin refuzul lor (nejustificat medical) de vaccinare contribuie la spolierea bugetului din care isi trag beneficiile. Exemple: neasiguratii medical, beneficiarii programelor nationale de sanatate, asistatii sociali etc. Atentie, trebuie lege!3. Pentru ca azi nu mai exista nici un fel de cozi la vaccinare orice persoana care se imbolnaveste si nu este vaccinata (cu exceptiile mentionate) ar trebui sa-si plateasca spitalizarea si nu ar trebui sa beneficieze de plata concediului medical! Atentie, trebuie lege!4. Regim separat pentru nevaccinati in toate domeniile de activitate, nu pentru a-i pedepsi ci pentru a nu-i expune la infectare si eventual deces. Desigur, unul din regimurile speciale ar putea fi testarea pentru a permite accesul insa, daca iese pozitiv - ar trebui sa beneficieze de "concediul fara plata" la domiciliu, desigur prin lege!", relateaza medicul.