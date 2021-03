MedLife: 88 de cazuri noi cu tulpina britanica, din 94 de probe secventiate. "Practic, varianta UK a substituit tulpinile care circulau pe teritoriul Romaniei"

Se confirma indicele ridicat de contagiozitate al noii tulpini

Probele au fost selectate in mod aleatoriu si au fost analizate in perioada 8 - 11 martie. Potrivit raportului, cele mai multe cazuri de infectare cu varianta britanica a coronavirusului provin din Bucuresti - 37 pacienti, Timisoara - 17 pacienti, Cluj - 7 pacienti, Brasov - 6 pacienti, Sibiu - 4 pacienti, Prahova - 3 pacienti, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Ilfov - cate 2 pacienti/judet si Arad, Constanta, Galati, Iasi, Salaj si Teleorman - 1 pacient/judet.Pana in prezent, MedLife a secventiat aproape 700 de probe, reprezentand 74% din totalul probelor secventiate in Romania (din datele disponibile), dintre care 239 au fost cu tulpina britanica B.1.1.7 si 2 cu tulpina sud-africana B.1.351.In total, de la inceputul acestui an, autoritatile romane au raportat 469 de cazuri identificate cu tulpina britanica, 3 cazuri de infectare cu tulpina sud-africana si 2 cazuri cu tulpina braziliana. Din pacate, previziunile noastre s-au adeverit, practic tulpina britanica (B1.1.7) a substituit tulpinile care circulau pe teritoriul Romaniei . Daca in urma cu doua luni, doar 12% din probele analizate contineau tulpina britanica, in prezent am ajuns la o prevalenta de 94% pe lotul analizat. Aceasta evolutie nefavorabila confirma indicele ridicat de contagiozitate al noii tulpini si explica cresterea constanta a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 din ultima perioada.Capacitatea de transmitere si infectiozitate ridicata a tulpinii britanice ar putea sa inhibe cresterea in frecventa a tulpinilor braziliana si sud-africana. Acesta ar fi o veste buna intrucat vaccinurile disponibile par sa fie mai putin eficiente fata de aceste aceste tupini.In continuare este extrem de important sa se urmareasca evolutia tulpinilor care circula pe teritoriul Romaniei pentru a identifica mutatii noi care ar putea afecta contagiozitatea virusurilor si eficienta vaccinurilor. In acest sens, ne bucuram de faptul ca MedLife va continua programul de secventiere, urmand sa revina constant cu informatii actualizate. Reiteram faptul ca secventierea este singura metoda care permite urmarirea corecta a mutatiilor noi aparute", a declarat Dumitru Jardan, biolog si coordonator al studiului de secventiere derulat de MedLife."Datele oferite de specialistii nostri nu sunt deloc incurajatoare, mai ales in contextul studiilor internationale, care indica faptul ca varianta britanica a coronavirusului nu doar ca se raspandeste mai repede, ci prezinta si o rata a mortalitatii mai mare in comparatie cu alte tulpini anterioare. Asadar, in perioada urmatoare ne asteptam la cresterea numarului de cazuri, cresterea numarului de pacienti internati la ATI si chiar a numarului de decese. De aceea, e nevoie de multa prudenta, atat din partea autoritatilor, cat si din partea populatiei generale. Vaccinarea ramane o solutie viabila.Am inceput bine campania de vaccinare, dar daca vrem sa ajungem cat mai repede la o masa critica de persoane imunizate e nevoie sa crestem dinamica, astfel incat sa atingem o capacitate de vaccinare pana la 100.000/zi. Aceasta este miza Romaniei pentru a reporni viata si economia. Pana atunci, masurile de protectie raman esentiale. De asemenea, decizia autoritatilor de carantinare etapizata este binevenita atat din punct de vedere al sigurantei populatiei, cat si din perspectiva economica", a declarat Mihai Marcu, Presedinte si CEO MedLife Group.MedLife va continua programul si anunta cresterea capacitatii de secventiere pana la un potential de 1500 de teste pe saptamana.