MedLife: Testele rapide antigen nu reprezinta un instrument fiabil pentru diagnosticul infectiei cu SARS COV-2

Potrivit unui comunicat de presa, de luni, 9 noiembrie, al MedLife, s-au facut recoltari aleatorii la persoane venite pentru testare din proprie initiativa, asimptomatici sau cu simptome usoare, nespecifice. Pentru testul RT-PCR s-a recoltat exsudat orofaringian si nazofaringian (dintr-o nara) si pentru detectia de antigen s-a recoltat exsudat nazofaringian din cealalta nara."Au fost lucrate 97 de teste, 68 recoltate pe VTM si 29 fara VTM. Din cele 68 de probe recoltate pe mediu de transport si pastrate la 2 - 80 grade C pana la efectuarea testului, 38 au fost lucrate la un interval ce a depasit cele 12 ore recomandate si 30 au respectat intervalul de 12 ore, fiind lucrate la aproximativ 6 ore de la recoltare. Restul de 29 de probe recoltate fara mediu de transport au fost lucrate in maximum o ora de la recoltare, toate probele fiind tinute la 2 - 80 grade C pana la efectuarea testului. S-a procedat in acest fel luandu-se in considerare factorii obiectivi de efectuare a testelor de identificare a virusului, respectiv recoltari in teren si puncte de recoltare la distanta fata de laboratorul executant", se arata in comunicat.Potrivit MedLife, pentru cele 38 de probe lucrate la peste 12 ore de la recoltare pe VTM, din cele 12 rezultate pozitive prin RT-PCR, 7 au fost pozitive si prin testul rapid de detectie de antigen. Toate rezultatele negative prin RT-PCR au fost negative si la detectia de antigen. Ca urmare, pentru acest esantion s-a obtinut o sensibilitate de 58% si o specificitate de 100%.Pentru cele 30 de probe lucrate in intervalul de 12 ore de la recoltare pe VTM, din cele 19 rezultate pozitive prin RT-PCR, 10 au fost pozitive si prin testul rapid de detectie de antigen. Toate rezultatele negative prin RT-PCR au fost negative si la detectia de antigen. Ca urmare, pentru acest esantion s-a obtinut o sensibilitate de 53% si o specificitate de 100%.Pentru cele 29 de teste efctuate din produs recoltat fara mediu de transport, din cele 5 rezultate pozitive prin RT-PCR, 3 au fost pozitive si prin testul rapid de detectie de antigen. Toate rezultatele negative prin RT-PCR au fost negative si la detectia de antigen. Ca urmare, pentru acest esantion s-a obtinut o sensibilitate de 60% si o specificitate de 100%.Reprezentantii MedLife atrag atentia ca pentru asimptomatici nu se recomanda la acest moment utilizarea testelor rapide"In concluzie, echipa care a realizat studiul subliniaza ca o sensibilitate de 60% in conditii reale de lucru se traduce prin lipsa identificarii a 40 de purtatori de SARS CoV-2 din 100 care vor continua sa raspandeasca virusul", transmite MedLife.Testul RT PCR este in continuare etalonul si instrumentul utilizat global pentru identificarea purtatorilor de virus SARS CoV-2, mai subliniaza reprezentantii companiei"Pentru identificarea purtatorilor de SARS CoV-2, simptomatici dar mai ales asimptomatici, testele utilizate trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici: sa fie cat mai sensibile (pentru a putea identifica concentratii cat mai mici de virus, mai ales ca, pana acum, nu se cunoaste doza infectanta), cat mai precise (sa identifice corect prezenta SARS CoV-2, tinand cont ca alti virusi ai familiei Coronaviridelor sunt deja prezenti cu raspandire globala; vorbim de tulpinile responsabile de "guturai"), sa fie suficient de rapide si pretabile la volume mari de testari si, nu in ultima instanta, sa fie cost eficiente. In plus, fata de aceste caracteristici, aceste metode trebuie armonizate la nivel global, astfel incat politicile de sanatate si urmarirea epidemiologica sa fie unitare", se arata in comunicat.Dr. Roxana Vasilescu, sef Laborator MedLife Central arata ca metoda RT-PCR este considerata "gold standard"."Pana in prezent metoda RT-PCR este considerata gold standard de identificare a ARN viral, fiind o metoda cu sensibilitate si specificitate convenabile pentru a realiza prioritatea actualei pandemii. Chiar daca nu este o metoda nici rapida, nici ieftina si realizarea volumelor necesare se face cu implicarea serioasa a resurselor umane, continua sa fie etalonul si instrumentul utilizat global pentru identificarea purtatorilor de virus. In paralel, foarte multi producatori de teste de laborator incearca sa puna la punct alternativa ieftina si rapida a gold standardului, respectiv depistarea de antigen viral. In prezent sunt puse pe piata foarte multe astfel de teste cu performante din ce in ce mai bune. Din pacate, insa, pana in prezent nu s-a identificat un astfel de test care sa inlocuiasca RT-PCR astfel incat sa fie introdus in politicile si metodologiile de supraveghere si control a infectiei cu noul coronavirus nicaieri in lume" a precizat dr. Roxana Vasilescu, medic primar medicina de laborator, Sef Laborator MedLife Central.