Membrii Guvernului s-au vaccinat cu doza de rapel la Spitalul Militar din Capitala

Potrivit Executivului, pe 20 ianuarie, membrii Cabinetului Citu s-au vaccinat cu prima doza de ser anti-COVID.Premierul Florin Citu a primit a doua doza de vaccin impotriva COVID-19, sambata trecuta, tot la centrul de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"."Trebuie sa facem si al doilea vaccin , pentru ca fara al doilea vaccin tot ceea ce am facut pana acum, toate eforturile noastre au fost degeaba. Este important sa ne vaccinam, in primul rand, si am vazut ca este interes pentru vaccin , dar este mult mai important sa venim si la rapel", a afirmat atunci Citu.