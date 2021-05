Bolid cu numar de inmatriculare pornografic, oprit la Suceava. Masina a fost inregistrata in Germania cu un mesaj obscen romanesc

Barbatul a refuzat sa prezinte actele la control, motiv pentru care a ramas fara permis de conducere si a incasat amenzi de cateva mii de lei.Totul a plecat de la faptul ca autovehiculul marca Mercedes, inmatriculat in Germania cu numarul DAU MU3 , a fost oprit pe DJ 209C, la Vornicenii Mici pentru ca depasise limita de viteza in localitate. Mai exact, soferul circula cu 103 km/h, intr-o zona unde limita de viteza era de 50 km/h. In momentul in care a fost oprit, soferul a refuzat sa prezinte la control actele, pe motiv ca nu ne avea asupra sa.Politistii banuiau ca are permisul suspendat si i-au solicitat sa coboare pentru a-i face controlul corporal. Inainte de a cobori, soferul i-a dat partenerei de drum un portofel, dar si femeia care il insotea a refuzat sa predea portofelul. Intre timp, pentru ca a considerat ca este victima unui abuz, Radu Lungu, soferul in cauza, a sunat la 112 si a cerut prezenta superiorilor politistilor.Citeste toata stirea aici