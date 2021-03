Mesajul lui Klaus Iohannis, de Ziua Mondiala a Vietii Salbatice: "Torturarea, traficarea sau uciderea animalelor sunt acte reprobabile"

"Astfel de practici cresc riscul aparitiei unei pandemii precum cea de COVID-19, care ne-a bulversat sanatatea si viata in ultimul an. Relatia de respect cu viata salbatica si cu mediul inconjurator este esentiala pentru sanatatea noastra", sustine seful statului."Ziua Mondiala a Vietii Salbatice este un bun prilej de a aduce in atentia publica nevoia de a conserva speciile de animale si plante salbatice. Anul acesta, Natiunile Unite au propus ca tema centrala padurile si rolul lor esential in sustinerea vietii noastre.Padurile fac parte din patrimoniul nostru natural, protejeaza biodiversitatea si sunt cruciale pentru combaterea schimbarilor climatice. In timp ce omenirea este angajata intr-o cursa contracronometru de a gasi solutii pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, natura ne ofera o tehnologie de absorbtie a carbonului simpla, sigura si foarte ieftina: copacii", a aratat Klaus Iohannis, in mesajul transmis miercuri.El a mentionat ca Romania ocupa un loc special in Europa in materie de biodiversitate, paduri si viata salbatica, aproximativ 35% din suprafata tarii fiind acoperita de paduri, un patrimoniu natural cu o valoare ecologica inestimabila, paduri care gazduiesc mii de specii de animale si plante salbatice, multe dintre ele disparute in Vestul Europei.Iohannis a atras atentia insa ca padurile si speciile de flora si fauna pe care le adapostesc se afla, insa, deseori sub amenintare, iar in ultimele decenii, actiunile oamenilor au dus la distrugerea habitatelor unor specii salbatice, fortandu-le sa caute hrana in proximitatea asezarilor umane. Torturarea, traficarea sau uciderea animalelor salbatice sunt acte reprobabile, care trebuie pedepsite conform legii in vigoare fara nicio ezitare."Comiterea de abuzuri la adresa animalelor salbatice, chinuirea si traficarea lor ne expun suplimentar pe noi, oamenii, la diverse virusuri. Astfel de practici cresc riscul aparitiei unei pandemii precum cea de COVID-19, care ne-a bulversat sanatatea si viata in ultimul an.Relatia de respect cu viata salbatica si cu mediul inconjurator este esentiala pentru sanatatea noastra. Este fundamental sa promovam permanent modele si practici de gestionare a padurilor si a vietii salbatice care sa sustina atat bunastarea noastra, a oamenilor, cat si conservarea pe termen lung a ecosistemelor. Implicarea noastra trebuie sa mearga dincolo de protejare, pentru ca este necesar sa ajutam natura sa se regenereze", a afirmat Iohannis.Potrivit acestuia, plantarea de copaci contribuie la acest proces de regenerare."Eforturile de impadurire care au avut loc recent in Romania reprezinta un motiv de optimism. In 2020, am acordat patronajul campaniei nationale de impadurire organizate de Guvern. Impreuna am plantat peste 50 de milioane de puieti, o investitie cu beneficii reale pentru mediu, ecosisteme naturale, dar si pentru sanatatea romanilor si pentru generatiile viitoare", a mentionat Klaus Iohannis.El a adaugat ca in 2021 solicita Guvernului sa fie si mai ambitios, sa vina cu un plan de plantare mai ales in afara fondului forestier, pe terenuri nisipoase ori degradate, si a salutat, totodata, initiativa Executivului de a aloca un miliard de euro pentru paduri in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Protejarea mediului este o prioritate in care vom investi constant in viitor. Un rol foarte important in combaterea defrisarii ilegale a padurilor si in initiativele de impadurire si protejare a vietii salbatice il au reprezentantii societatii civile. Incurajez asociatiile de mediu sa-si continue demersurile si sa vina in completarea efortului autoritatilor publice de a ne proteja patrimoniul natural.Este esential ca societatea civila, media si cetatenii sa ramana vigilenti si implicati activ in protejarea padurilor si a vietii salbatice. Sunt un sustinator fara rezerve si ma voi implica activ in promovarea eforturilor de regenerare a padurilor si a speciilor de animale si plante salbatice. Imi doresc ca, in aceste demersuri, sa am alaturi de mine cat mai multi romani ", a conchis Iohannis.