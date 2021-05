Mesajul ministrului Sanatatii, Ioana Mihaila, pentru academicianul Leon Danila, care asteapta o proteza de sold. "Fiecare pacient va fi tratat in functie de nivelul de urgenta"

Aflata intr-o vizita la Timisoara, Ioana Danila, a fost intrebata ce ii transmite academicianului Leon Danila care asteapta o proteza de sold, ea declarand ca are toata compasiunea si simpatia pentru toti pacientii."Nevoile in sistemul de sanatate sunt foarte mari. Am toata compasiunea si toata simpatia pentru toti pacientii care in cursul anului trecut si de cand a inceput pandemia, nu au reusit sa ajunga la asistenta medicala. Dar nu pot sa ma opresc in a avea compasiune pentru acei pacienti infectati cu COVID care au trebuit sa stea zile intregi in unitatile de primiri urgente. Asa ca, in acel moment, decizia a fost luata pentru acei pacienti care deja ajunsesera la spital si pentru care riscul era de a-si pierde viata in urmatoarele zile. Acesta a fost motivul, motiv pe care l-am explicat si in intalnirile pe care le-am avut cu sefii de sectie si cu managerii de la Foisor si care a parut ca este inteles de catre personalul medical de acolo, motiv pentru care doresc sa le multumesc pentru colaborarea din aceste saptamani si pentru faptul ca au fost deschisi la a trata pacientii care aveau atata nevoie in acel moment de asistenta medicala", a declarat Ioana Mihaila. Ioana Mihaila a mai fost intrebata d aca ia in calcul urgentarea celor care au nevoie de operatii, cum este cazul academicianului Leon Danila, ministrul Sanatatii declarand ca incurajeaza tratarea pacientilor in functie de prioritatea medicala."Cred ca fiecare pacient va fi tratat in functie de nivelul de urgenta pe care afectiunea o reprezinta, nu neaparat numele pacientului il repreznta. Asa ca indiferent de cine este pacientul care are nevoie de asistenta medicala, incurajez personalul medical si managerii sa trateze acesti pacienti in functie de prioritatea medicala pe care afectiunea o reprezinta", a mai declarat Ioana Mihaila.Academicianul Leon Danila se afla pe lista de asteptare a Spitalului Foisor din Capitala, pentru a primi o proteza de sold.