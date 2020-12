METEO Cum va fi vremea de Craciun si in zilele urmatoare

In Banat, Crisana, Maramures, precum si in cea mai mare parte a Transilvaniei si local in Moldova cerul va fi mai mult noros si pe arii extinse va ploua. La munte, la altitudini in general de peste 1400 m precipitatiile vor fi mixte, iar in zona Muntilor Apuseni si in nordul Carpatilor Orientali, cantitatile de apa vor depasi local 20...30 l/mp. In restul teritoriului innorarile vor fi trecatoare, iar conditiile de ploaie reduse. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana, in special pe creste, unde rafalele vor depasi 80...90 km/h, iar pe arii mai restranse si cu viteze mai mici si in nord-vestul teritoriului. In sud si est pe alocuri se va semnala ceata. Temperaturile minime, mult mai ridicate decat in mod normal la aceasta data, vor fi cuprinse intre 2 si 9 grade.Cerul va avea innorari trecatoare si vor fi conditii de ceata. Vantul va sufla in general slab. Temperatura minima va fi de 3...5 grade.In vestul, nordul, nord-estul si centrul tarii vremea se va raci, va fi inchisa, iar temporar si pe arii extinse va ploua. Noaptea, in Moldova, Transilvania si posibil si in Maramures, pe alocuri vor fi si ninsori sau lapovita. La munte se vor semnala precipitatii mixte ce vor determina pe suprafete mici polei, iar la altitudini mari treptat vor predomina ninsorile si se va depune strat nou de zapada. Pe arii restranse, cu o probabilitate mai mare in Muntii Banatului si in Carpatii Meridionali, se vor acumula cantitati de apa de 20...25 l/mp. In restul teritoriului valorile termice se vor mentine mult mai ridicate decat in mod normal la aceasta data. Cerul va avea innorari temporare ziua, apoi va deveni mai mult noros. Indeosebi seara si noaptea trecator va ploua in general slab cantitativ. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana, in special pe creste, unde la rafala se vor depasi viteze de 70...80 km/h, si pe arii restranse si la viteze mai mici si in sudul si sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 5 si 15 grade, cu cele mai ridicate valori in extremitatea de sud a teritoriului, iar cele minime se vor situa intre -1 si 7 grade. Izolat se va semnala ceata.Vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 13 grade, iar cea minima va fi de 4...5 grade. Ziua cerul va fi temporar noros, apoi nebulozitatea se va accentua si trecator va ploua slab. Vantul va sufla slab si moderat. La inceputul intervalului vor fi conditii de ceata.Vremea se raci accentuat si va fi in general inchisa, cu innorari si precipitatii pe arii extinse in cea mai mare parte a teritoriului. In regiunile sud-vestice, sudice si sud-estice, pe parcursul zilei vor predomina ploile, iar noaptea in Oltenia, sudul Banatului, nordul Munteniei si al Dobrogei vor fi mai ales ninsori si lapovita; in Moldova si Transilvania se vor semnala precipitatii mixte (lapovita, ninsoare si pe alocuri ploi). La munte va ninge, mai consistent in Carpatii Meridionali si de Curbura si in Muntii Banatului. In sud si sud-vest, se vor acumula cantitati de apa mai insemnate. Pe spatii restranse vor fi posibile depuneri de polei.In nord-vestul si nordul tarii ziua vor fi posibile precipitatii slabe, pe suprafete mici, apoi cerul se va degaja treptat. Vantul se va intensifica in special in cursul noptii la munte si in regiunile sudice si va avea local si temporar unele intensificari si in vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 1 si 8 grade, usor mai ridicate in sudul litoralului, iar cele minime vor fi cuprinse intre -7 si 3 grade, cu cele mai scazute valori in nordul tarii.Vremea se va raci accentuat si va fi inchisa. Temporar va ploua in general moderat cantitativ, iar noaptea vor fi posibile si precipitatii sub forma de lapovita. Vantul va sufla moderat, cu intensificari in a doua parte a intervalului, cand la rafala se vor atinge viteze in general de 40...50 km/h. Temperatura maxima va fi de 5...6 grade, iar cea minima de 0...1 grad.Vremea se va mentine in general inchisa, iar precipitatiile se vor semnala pe arii extinse. In special la inceputul zilei, vor mai fi ninsori si lapovita in sud-vest, centru si est, la deal si la munte si izolat in rest, apoi in mare parte a tarii vor predomina ploile, ce vor depune pe alocuri polei, cu probabilitate mai mare in Moldova, nordul Munteniei si zonele montane. In jumatatea de sud se vor cumula cantitati de apa mai insemnate, ce vor depasi 20...30 l/mp in Carpatii Meridionali si Dealurile Subcarpatice. Vantul va sufla tare la munte, cu precadere in Carpatii Meridionali, unde rafalele vor depasi 80...90 km/h si va avea intensificari locale si temporare si in restul teritoriului, in special in sud si sud-vest si in regiunile estice.In cursul zilei valorile de temperatura vor fi intre -1...0 grade in Moldova si estul Transilvaniei si 10...12 grade in sudul Dobrogei; noaptea, pe fondul patrunderii unei mase de aer foarte cald, in multe zone din tara se vor inregistra temperaturi comparabile sau chiar mai ridicate decat cele diurne, iar minimele vor fi cuprinse in general intre 0 si 9 grade. Local, mai ales noaptea, se va forma ceata.Vremea va fi in general inchisa. In primele ore vor mai fi posibile precipitatii mixte, apoi va ploua moderat cantitativ. Vantul va avea intensificari temporare, cu rafale de 40...45 km/h. Pe parcursul zilei temperatura aerului se va mentine la valori de 2...3 grade, insa noaptea, pe fondul patrunderii unei mase de aer foarte cald, se vor inregistra 6...7 grade.Vremea se va ameliora in privinta precipitatiilor si se va incalzi semnificativ in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari la inceputul intervalului in extremitatea de est-sud-est unde pe arii restranse va mai ploua slab si local cu ceata sau nebulozitate de plafon jos dimineata si noaptea in zonele joase de relief, posibil izolat persistente in sud si in depresiuni.Vantul va avea intensificari la munte, in special in Carpatii Meridionali, temporar in regiunile vestice si pe alocuri in partea de est a teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si 13 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -5 grade in depresiunile intramontane si 7...8 grade in Banat si pe litoral.Vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, cu maxima a temperaturii aerului in jurul a 11 grade. Cerul va fi temporar noros, iar vantul va sufla in general moderat in prima parte a zilei, apoi va deveni slab. Minima termica va fi de 1...3 grade. Vor fi conditii de ceata, mai ales in cursul noptii. DE MARTI PANA VINERI Vremea va fi deosebit de calda pentru sfarsitul lunii decembrie in toata tara. Va ploua temporar, moderat cantitativ, in regiunile vestice, iar spre sfarsitul perioadei vor fi posibile ploi slabe, trecatoare izolat si in restul tarii. Vor mai fi conditii de ceata.