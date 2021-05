Final de mai cu ploi si frig. Sunt asteptate averse si descarcari electrice, iar temperatura nu va depasi 23 de grade

Cantitatile de apa vor fi pe alocuri insemnate. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari, in special la munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 16 si 23 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse intre 6 si 16 grade Celsius.In Bucuresti , cerul va fi mai mult noros si temporar va ploua. Vantul va sufla in general moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 21 de grade Celsius, iar cea minima va fi de 12...13 grade Celsius, potrivit ANM