Se strica vremea in Bucuresti. Meteorologii anunta ploi si temperaturi scazute

26 mai 2021, ora 11.00 - 27 mai 2021, ora 8.00

Vremea va fi in general instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate si, mai ales in a doua parte a zilei si noaptea, vor fi perioade cu averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de 4...10 l/mp si, izolat, posibil peste 15 l/mp, arata Administratia Nationala de Meteorologie.Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 27 de grade, iar cea minima va fi de 14...15 grade.Vremea va fi instabila si se va racori. Cerul va avea innorari si temporar vor fi averse si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in timpul ploilor. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade, iar cea minima va fi de 14...15 grade.Vremea se va mentine instabila si va fi racoroasa. Cerul va avea innorari si, temporar, vor fi averse - posibil moderate cantitativ - si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in timpul ploilor. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 20 de grade, iar cea minima va fi de 14...15 grade.