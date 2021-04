Prognoza meteo. Meteorologii anunta inca trei zile de ploi. De cand se incalzeste vremea

Ploi in majoritatea zonelor

Astazi va ploua pe arii extinse in sud si sud-est , iar cantitatile de apa vor trece de 25 de litri pe metru patrat. La munte, la altitudini de peste 1700 de metri vor fi precipitatii mixte, iar vantul intens va spulbera zapada.Temperaturile maxime se vor situa intre 10 si 16 grade.In zilele urmatoare, vremea se va incalzi treptat. Maine, ploile vor cuprinde majoritatea zonelor. Local vor fi insotite de fenomene electrice, iar izolat vor fi si conditii de grindina. Miercuri, va ploua doar in nord-vest, iar joi si in vest, centru, in zonele de deal si de munte. In toate aceste zile, pe creste vor fi precipitatii mixte. La mijlocul saptamanii, insa, temperaturile maxime vor ajunge la 22 de grade Celsius.In Bucuresti , vremea va fi inchisa si rece pentru aceasta data. Maxima se va opri la 13 grade. In a doua parte a zilei va ploua, iar cantitatile de apa vor trece de 15 l/mp.