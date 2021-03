Metoda barbara pe care inca o folosesc spitalele din Romania in secolul XXI - contentionarea pacientilor: "Daca e abuziva, e umilitoare si incalca drepturile fundamentale"

Aparate necesare pentru contentionare

Masura, reglementata printr-un Ordin al Ministerului Sanatatii din 2016, nu este folosita insa doar in spitalele de psihiatrie sau in sectiile de terapie intensiva, ci pe scara larga, in aproape toate sectiile din unitatile medicale, atunci cand exista pacienti care si-ar putea face rau. Problema apare atunci cand ea este folosita necorespunzator si, mai grav, in mod abuziv. Iar asta se intampla in Romania, atrage atentia Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (ANPP)."Aceste tehnici sunt umilitoare si incalca drepturile pacientilor pentru ca este vorba de lipsire de libertate. Insa, trebuie sa facem o diferenta intre nevoia de contentionare pentru siguranta pacientului, nevoie care este prevazuta de legislatia in vigoare. Noi am mai avut reclamatii anul trecut la Spitalul Judetean Sibiu legat de folosirea unor astfel de metode, in mod abuziv", a declarat pentru Ziare.com Vasile Barbu.Concret, contentionarea presupune, potrivit legislatiei in vigoare, crearea unor blocaje si limitarea unor miscari ale pacientului, in momentul in care starea lui de sanatate psihica nu ii permite sa se apere. Insa, conform acelorlasi norme, contentionarea pacientilor nu se face in orice fel de conditii, ci este nevoie de aparatura si legaturi speciale care sa nu raneasca pacientul. Acestea nu exista insa in toate unitatile medicale."E nevoie de un aparat special de contentionare pe care spitalul trebuie sa il achizitioneze, specific picioarelor, bratelor sau abdomenului. Trebuie facute legaturi lejere, sa nu raneasca pacientul. Daca bolnavul are o sonda la gat, curelele sunt necesare, din material care sa nu permita erodarea ranii, pentru ca pacientul sa nu isi scoata acel dispozitiv si pentru a nu se rani. Daca este nevoie de o perioada mai mare de timp, pacientul ar trebui evaluat din 15 in 15 minute , dar sunt situatii in care pacientii sunt tinuti legati de pat de dimineata pana seara si nu ii verifica nimeni", a explicat Vasile Barbu.Reprezentantul pacientilor sustine ca au fost persoane care i-au relatat ca in plina pandemie au fost legate chiar si doua saptamani, inclusiv in spitale mari din Bucuresti "Cand si-au revenit, o parte dintre pacienti mi-au spus ca nu mai stiau sa mearga, sa duca mana la gura. Nimeni nu face controale, avem oameni putini in sistem si descoperim atatea nereguli si atata bataie de joc la adresa pacientului. Cand se petrec abuzuri de acest gen, familia trebuie sa reclame la noi sau la un avocat si sa dea in judecata spitalul pentru ca libertatea persoanei e un drept fundamental si faptul ca cineva isi permite sa contentioneze abuziv un pacient, fara sa completeze in registre si fara sa supravegheze pacientul pe perioada respectiva, e un lucru grav si e considerata infractiune", a completat Vasile Barbu.Pe de alta parte, contentionarea fizica, adica limitarea mobilitatii pacientilor, este "un rau necesar in managementul pacientilor critici" si se practica la nivel international, spune profesorul Dorel Sandesc, vicepresedintele Societatii Romane de Anestezie Terapie Intensiva si seful Clinicii de ATI de la Spitalul Judetean de Urgenta Timisoara."Exista statistici care arata, de exemplu, ca 82% e procentajul pacientilor la care se aplica aceasta metoda in Franta. De asemenea, 75% e procentajul in care se aplica in Japonia. In peste 50% din timpul in care pacientii sunt pe ventilatie mecanica sunt mentinuti cu contentionare fizica. In mod evident, aceasta metoda este una prevazuta in normele medicale, discutata pe cea mai cunoscuta platforma de informatie medicala, PubMed. Contentionarea este destinata pacientilor ATI care, nefiind in stare de constienta deplina, pot prin miscari sa isi faca rau. Este o metoda care se asociaza uneori cu sedarea medicamentoasa cu scopul de a obtine acel rezultat: evitarea unei agitatii periculoase", a declarat profesorul Dorel Sandesc pentru Ziare.com.Medicul a punctat ca "sedarea in sine este o tehnica farmacologica in care se folosesc medicamente diverse si la care simplificarea este periculoasa pentru ca dozele depind de perioada in care se impune sedarea. Astfel ca un pacient care e sedat zile, saptamani, in mod inevitabil are nevoie de doze tot mai mari pentru a mentine acelasi nivel de sedare. Fenomenul de toleranta impune cresterea dozelor. Aceste metode fac parte din practica medicala si folosirea lor nu se poate asocia cu o acuzatie", a completat anestezistul.Potrivit protocoalelor din spitale, pentru ca un pacient sa fie legat este nevoie de acordul a trei medici din spital: medicul de garda, medicul anestezist si medicul neurolog sau, dupa caz, de acordul medicului de pe sectia unde se aplica contentionarea, indiferent ca vorbim de sectii precum cardiologie sau chirurgie."Pe orice sectie unde exista un pacient in sevraj, un pacient care risca sa isi faca rau, poate fi contentionat. Iar contentionarea se semneaza de acea echipa formata din trei medici. Spre exemplu, la Spitalul Judetean Oradea, in terapie intensiva exista un registru in care se mentioneaza ora la care s-a contentionat pacientul si motivatia pentru care s-a recurs la metoda. Se face apoi reevaluare la patru ore, la sase ore. Deci metoda de contentionare a pacientului critic in terapie intensiva se practica, in conditii decente, bineinteles", a explicat pentru Ziare.com medicul Carmen Pantis, medic anestezist la Spitalul Judetean Oradea si presedintele Colegiului Medicilor Bihor.In Anglia, insa, asa ceva iese din calcul, puncteaza medicul roman Felicia Buruiana, care profeseaza in sistemul medical englez."Pacientul agitat si care este evaluat ca nu are capacitati mentale nu este legat. Se actioneaza in interesul sau, daca e vorba de un tratament chirurgical sau medical, iar daca e o problema ce tine de psihiatrie, sunt transferati direct acolo. In cazul in care au nevoie de acel tratament medical sau chirurgical semneaza medicul, nu pacientul, si abia apoi se face transferul", a conchis doctorul Felicia Buruiana.