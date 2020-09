Metrorex a publicat programul de circulatie pentru metroul din Drumul Taberei, sectiunea Eroilor 2 - Valea Ialomitei

Metroul M5 Drumul Taberei - Eroilor va fi dat in trafic cu calatori de marti, a anuntat ministrul Transporturilor, Lucian Bode In intervalul 5:00-6:00, metroul in Drumul Taberei va circula pe tronsonul Eroilor 2 - Romancierilor la un interval de 9 minute. De la ora 6:00 la ora 10:00, trenurile de metrou vor ajunge in statii la 6 minute. In intervalul 10:00-13:00, metroul va circula la 9 minute. In perioada 13:00-20:00, trenul de metrou va ajunge la pasageri la un interval de 6 minute, de la ora 20:00 la 22:00, metroul va ajunge la 9 minute, iar de la 22:00 la 23:30, trenul va trece prin statii la un interval de 10 minute.Pe tronsoanele Romancierilor - Raul Doamnei si Romancierilor - Valea Ialomitei, metroul va circula la 18 minute in intervalele 5:00-6:00, 10:00-13:00 si 20:00-22:00. Trenurile vor ajunge in statii la 12 minute in intervalele 6:00-10:00 si 13:00-20:00. In perioada 22:00 - 23:30, trenurilor vor circula la un interval de 20 de minute.Cea mai recenta magistrala de metrou are 10 statii (Raul Doamnei, Constantin Brancusi , Valea Ialomitei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militara si Eroilor 2) si un depou. Lungimea liniei este de 6,871 kilometri, iar durata de deplasare este de aproximativ 12 minute.Magistrala M5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei, este finantata integral din fonduri externe nerambursabile in cadrul POS-T 2007 - 2013, POIM 2014 - 2020 (85%) si de la bugetul de stat (15%). Valoarea proiectului aprobat prin HG nr. 374/2019 este de aproape 3,224 miliarde de lei. Contractual a fost atribuit asocierii Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM si AB Construct.Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de retea si la 63 de statii de metrou. Magistrala 5 este compusa din trei sectiuni: Eroilor - Raul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.