Proiectul metroului pana la Aeroportul Otopeni ar putea fi anulat: "Se pune problema daca investitia este utila"

"Se pune problema daca aceasta investitie de 700 de milioane de euro (linie de metrou pana la Otopeni - n.r.) este utila in aceasta forma, mai ales ca Bucurestiul are mare nevoie de alte linii de metrou. E vorba de linia M5 care traverseaza de la est la vest Bucurestiul, apoi continuarea spre sud a liniilor 4, chiar si pe linia M7 din Colentina pana in Rahova.Toate acestea sunt linii necesare care unesc cartiere cu densitate de oameni. Densitatea zonei de la (statia, n.r.) Tokyo pana la Aeroportul Otopeni este cea mai mica din Bucuresti. Sunt paduri acolo. Toate acestea ridica semne de intrebare asupra fezabilitatii. O linie de metrou nu costa doar constructia, costa operarea foarte mult.Linia deschisa in Drumul Taberei ne costa 175 de milioane (de lei - n.r.) pe an. Recuperam 25 de milioane din bilete, deci 150 de milioane este subventie. Cred ca trebuie sa investim cu cap. Expertii Bancii Europene de Investitie ne ajuta sa investim cu cap. In ceea ce priveste Clujul, in PNRR in discutiile actuale, sunt prevazute 300 de milioane de euro si alte 300 de milioane de euro pentru Bucuresti", a explicat Catalin Drula.Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a efectuat miercuri o vizita pe santierul Autostrazii de Centura Bucuresti-Sud (A0 SUD), lot 2, impreuna cu vicepremierul Dan Barna Romania ar putea pierde finantarea de 1,4 miliarde de lei o ferita de Agentia Japoneza de Cooperare Internationala pentru constructia Magistralei 6 de metrou pana la Aeroportul International "Henri Coanda", avertizeaza consultantul japonez angajat de Metrorex pentru a superviza proiectul si Ministerul de Externe.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, declara recent ca realizarea tronsonului dintre statia Tokyo, situata in apropierea complexului comercial Baneasa, si Aeroportul "Henri Coanda" nu se justifica economic, in contextul in care urmeaza sa fie construit un nou terminal, iar trenul pana la Otopeni a fost dat in functiune de CFR.