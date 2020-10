VIDEO Metroul din Drumul Taberei: curge apa din tavanul statiei Eroilor 2. Explicatia Metrorex

Metrorex a transmis ca joi, 1 octombrie, in noua statie de metrou, Eroilor 2, s-a produs o avarie la o conducta de apa."Metrorex informeaza ca astazi, 01.10.2020, intre orele 07:58 - 08:08, in statia de metrou Eroilor 2, din cauza unei avarii la o conducta de la nivel vestibul, s-au inregistrat usoare acumulari de apa pe peron, spre zona centrala. Precizam ca circulatia trenurilor s-a desfasurat in conditii normale, nefiind afectata siguranta calatorilor. Echipele Metrorex au intervenit operativ pentru remedierea situatiei, zona respectiva fiind izolata", a transmis Metrorex.Magistrala 5 de metrou, sectiunea Eroilor - Drumul Taberei, a fost inaugurata marti, 15 septembrie 2020, incepand cu ora 12:00, la noua ani de la debutul lucrarilor.Cea mai recenta magistrala de metrou are zece statii (Raul Doamnei, Constantin Brancusi , Valea Ialomitei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militara si Eroilor 2) si un depou. Lungimea liniei este de 6,871 kilometri, iar durata de deplasare este de aproximativ 12 minute.Magistrala M5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei, este finantata integral din fonduri externe nerambursabile in cadrul POS-T 2007 - 2013, POIM 2014 - 2020 (85%) si de la bugetul de stat (15%). Valoarea proiectului aprobat prin HG nr. 374/2019 este de aproape 3,224 miliarde de lei. Contractul a fost atribuit asocierii Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM si AB Construct.Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de retea si la 63 de statii de metrou. Magistrala 5 este compusa din trei sectiuni: Eroilor - Raul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.